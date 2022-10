Jugendlicher attackiert Türsteher in Aschaffenburg mit Messer

In Aschaffenburg ist der Türsteher einer Discothek angegriffen und verletzt worden. Der Mann hatte am frühen Samstagmorgen einen Jugendlichen abgewiesen, der daraufhin ein Messer zückte.

Türsteher erleidet schwere Schnittverletzungen

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat der junge Mann dem Türsteher massive Schnittverletzungen an der Hand zugeführt. Das Opfer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sprühte in der Gemengelage eine Person mit Pfefferspray, woraufhin mehrere Besucher vor der Diskothek Augenreizungen in erlitten.

Täter ist polizeibekannt

Bei dem Jugendlichen handele es sich nach Angaben des Polizeisprechers um einen Intensivtäter, bei dem bereits mehrere offene Haftbefehle vorhanden seien. Er werde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.