Jugendliche und Alkohol: Rückgang, aber keine Entwarnung

Wenn Melanie mit Freunden etwas trinken geht, bestellt sie meist Cola, Limonade oder einen alkoholfreien Cocktail. Alkohol schmeckt ihr nicht. "Ich find's einfach nicht lecker“, sagt die 16-Jährige aus der Nähe von Ingolstadt, die eigentlich anders heißt. Außerdem weiß sie um die gesundheitlichen Risiken. "Es ist ja eigentlich Gift für den Körper." In ihrer Familie wird selten getrunken, im engen Freundeskreis auch nicht.

Bei vielen Klassenkameraden sei das anders – getrunken wird dort auf Partys regelmäßig und nicht wenig. Ein Mädchen an ihrer Schule hatte schon mit 14 Jahren eine Alkoholvergiftung. Weil sie nichts trinkt, bekommt Melanie oft schräge Blicke und bohrende Nachfragen. "Da wird man meistens als spießig angesehen."

Rückgang über Jahrzehnte

Sind Jugendliche wie Melanie trotzdem eher Trendsetter als Außenseiter? Ist Alkohol quasi out? "Es ist auf jeden Fall richtig, dass der Konsum bei Jugendlichen und auch bei jungen Erwachsenen insgesamt deutlich zurückgegangen ist", sagt Tobias Schwarz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Er verweist auf Befragungen der BZgA: Demnach liegt der Anteil der Jugendlichen, die überhaupt schon einmal getrunken haben, inzwischen bei rund 60 Prozent. Vor 20 Jahren waren es noch über 90 Prozent. Außerdem trinken Jugendliche seltener regelmäßig. "Bei den 12- bis 17-Jährigen sind das heute noch etwa 10 Prozent, die regelmäßig, also einmal pro Woche Alkohol trinken. Vor 20 Jahren waren das mit etwa 20 Prozent noch doppelt so viele."

Kritischere Haltung gegenüber Alkohol

Warum es diesen Rückgang gibt, ist nicht ganz klar. Nicht nur bei Jugendlichen, in der ganzen Gesellschaft ist der Alkoholkonsum zurückgegangen, sagt Tobias Schwarz. Wurden in den Achtzigerjahren in Deutschland pro Kopf und Jahr noch etwa 15 Liter reiner Alkohol getrunken, sind es jetzt nur noch rund zehn Liter. Allerdings war das damals eben auch ein sehr hohes Niveau.

"Insgesamt ist das Bewusstsein über die Risiken angestiegen, die Haltung gegenüber Alkohol ist in der gesamten Gesellschaft kritischer geworden", so der Experte für Suchtprävention. Eine Erklärung sei, "dass sich in den sozialen Normen etwas geändert hat oder gerade ändert, was Gesundes, Sport, gesunde Ernährung angeht", sagt Johanna Loy vom Institut für Therapieforschung in München. Denkbar sei aber auch, dass sich viele Teenager oft digital treffen und dann nicht so häufig trinken.

Weniger Behandlungen in der Corona-Zeit

Weniger Konsum – das scheint auch eine aktuelle DAK-Studie zu bestätigen. Zumindest auf den ersten Blick. Demnach gab es im Jahr 2020 bei Schulkindern rund 30 Prozent weniger Behandlungen wegen Alkoholmissbrauchs als im Jahr davor. Allerdings gibt die DAK selbst zu bedenken: Es ist noch nicht klar, ob das mit weniger Konsum zu tun habe – oder damit, dass Eltern wegen eigener Probleme Warnzeichen bei Kindern übersahen. Außerdem waren bestimmte Kliniken geschlossen, manche Therapien fanden nicht statt.

Hochkonsumland Deutschland

Trotz des Rückgangs in den vergangenen 20 Jahren ist Deutschland im Vergleich mit anderen europäischen Staaten noch immer ein "Hochkonsumland". Für Wissenschaftlerin Loy vom Institut für Therapieforschung ist der Alkohol-Rückgang bei Jugendlichen deshalb keine Entwarnung. Denn: Der Konsum geht nicht bei allen Jugendlichen gleich stark zurück. "Wir sehen, dass die Personen, die eh relativ viel trinken oder häufig dieses Rausch-Trinken zeigen, dass deren Konsum sich nicht so stark reduziert wie der Konsum derer, die risikoarm trinken", sagt Loy.

Konsum ohne Risiko gibt es nicht

Besonders riskant ist es ab einer Menge von etwa fünf Bier oder fünf Gläsern Wein, etwa bei einer Party. "Bis zum Alter von mindestens 21 Jahren ist das Gehirn noch besonders empfindlich", so Schwarz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wird viel Alkohol auf einmal oder regelmäßig über einen langen Zeitraum getrunken, verändern sich die Strukturen im Gehirn – das kann Leistungsfähigkeit und Gedächtnis stören, Lernschwierigkeiten hervorrufen, sogar die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen.

Aber selbst weniger extremes Trinken sei nicht unschädlich, betont Suchtforscherin Loy. "Ein sehr großer Anteil von Krebserkrankungen beispielsweise ist auch auf risikoarmen Konsum zurückzuführen."

Argumente, die wirken

Bei der Prävention müsse man allerdings auf Argumente setzen, die im Alltag der Jugendlichen eine Rolle spielen. "Es ist wahnsinnig schwierig, jungen Menschen zu erklären, dass Alkohol krebserregend ist", sagt Fachmann Schwarz. "Das interessiert einfach einen 16- oder 18-Jährigen noch nicht." Dagegen ziehen eher Argumente wie, dass man sich betrunken in peinliche Situationen begeben, dadurch Probleme mit Freunden bekommen oder einen Unfall haben kann.

Kürzlich schlug der Bundesdrogenbeauftragte vor, das Erwerbsalter für Wein und Bier auf 18 Jahre heraufzusetzen. Wissenschaftlerin Loy hält das für eine "wichtige Idee". Aber: Solche generellen Maßnahmen müssten mit verstärkt speziellen Aktionen für gefährdete Jugendliche kombiniert werden – etwa Interventionen direkt am Krankenbett bei Komatrinkern; solche Projekte gibt es bereits.

Manche meinen: "Alkohol ist Leben!"

In Bayern haben inzwischen die Clubs wieder geöffnet. Bei einer Umfrage in der Münchner Innenstadt sind die Meinungen am vergangenen Wochenende geteilt, wie wichtig Alkohol beim Feiern ist. Manche Jugendliche erzählen, dass sie schon seit Wochen nichts mehr getrunken hätten. Jetzt stünden eher die Musik und die Freunde im Vordergrund. Für andere ist Trinken dagegen wichtig: "Alkohol ist für uns Leben!", grölt eine Gruppe Jugendlicher. "Zu viel gibt’s nicht!", sagt eine junge Frau und lacht.

Johanna Loy befürchtet, dass viele Jugendliche nun mithilfe von Alkohol nachholen wollen, was sie im Lockdown verpasst haben. Es gehe nicht darum, dass sie ein, zwei Wochen über die Stränge schlagen – man müsse kontinuierlich hinschauen, wie es um den Konsum und ihre psychische Gesundheit stehe. Denn Loy hält es für denkbar, dass gefährdete Jugendliche in der Krise nicht die nötige Versorgung bekommen haben.

