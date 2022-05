Artikel mit Audio-Inhalten

Jugendliche sperren sich auf Maidult in Riesenrad-Gondel ein

Zwei Jugendliche haben sich auf der Regensburger Maidult in eine Riesenrad-Gondel eingesperrt. In der Dunkelheit verloren sie das Gefühl für die an sich ungefährliche Höhe. Am Ende musste der Schausteller sie aus ihrer hilfslosen Lage befreien.