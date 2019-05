Jugendliche spannen Hundeleine – Radlerin schwer verletzt

Zwei Jugendliche, 17 und 18 Jahre alt, spannten nach Angaben der Polizei am Samstag (25.05.19) in leicht alkoholisiertem Zustand eine Hundeleine über den Rad- und Fußweg an der Wöhrder Wiese. Als sich eine Radfahrerin näherte, hoben die beiden die Leine hoch.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die 62-jährige Radlerin stürzte in der Folge rücklings vom Fahrrad und verletzte sich dabei am Kopf. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, laut behandelndem Notarzt bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Die 17-Jährige und der 18-Jährige müssen nun unter anderem mit Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung rechnen, so die Polizei.