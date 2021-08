Jugendliche retten Urlauberin am Brombachsee vor Ertrinken

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren haben eine Frau am Kleinen Brombachsee vor dem Ertrinken gerettet. Nach Angaben der Polizei war den beiden am vergangenen Freitag aufgefallen, dass die 77-Jährige beim Schwimmen einfach unterging. Die beiden Jugendlichen handelten sofort und brachten die bewusstlose Frau ans Ufer.

Frau bald wieder ansprechbar

Zusammen mit zwei weiteren Helfern leiteten sie lebensrettende Maßnahmen ein. Die 77 Jahre alte Urlauberin spuckte das eingeatmete Wasser aus und war nach kurzer Zeit wieder ansprechbar. Sie kam ins Krankenhaus.

Obwohl es am vergangenen Wochenende heiß war und die Seen in Mittelfranken deswegen gut besucht waren, habe es keine weiteren Badeunfälle gegeben, teilte die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit.