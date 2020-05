Jugendliche retten sich nach Party aus brennender Hütte

Eine Fischerhütte im Kreis Cham, in der Jugendliche in der Nacht auf Samstag eine Party gefeiert und dort übernachtet hatten, ging am Samstagmorgen aus noch unbekannten Gründen in Flammen auf. Wie die Polizei meldete, konnten sich die Jugendlichen und jungen Männer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren in Sicherheit bringen - ihnen ist nichts passiert.

Hütte ist Totalschaden

Der Jüngste, ein 16-Jähriger, hatte um 7 Uhr den Brand bemerkt und konnte die anderen drei wecken. Sie liefen ins Freie und verständigten die Feuerwehr. Bis die Rettungskräfte kamen, stand die 32 Quadratmeter große Hütte komplett in Flammen. Die Hütte brannte völlig aus, so die Polizei. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Brandursache muss noch ermittelt werden

Eine Brandursache ist nicht bekannt. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aber aus. Das Feuer entwickelte sich vermutlich im Innenbereich. Auch die beiden Söhne des Hüttenbesitzers waren unter den Jugendlichen. Vier der sechs Partygäste hatten in der Fischerhütte übernachtet.