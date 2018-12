vor etwa einer Stunde

Jugendliche retten Autofahrerin aus Weiher bei Kemnath

Eine Autofahrerin hatte am Abend in Kemnath gleich mehrere Schutzengel: Die Seniorin fuhr versehentlich mit ihrem Pkw in einen Weiher. Mehrere Jugendliche beobachteten das Unglück und kamen zur Rettung.