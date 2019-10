Jugendliche prügeln Mitschüler in München halb blind

Mehrere Jugendliche sollen im Stadtteil Neuperlach einen Mitschüler angegriffen und schwer verletzt haben. Laut Polizei büßte der 16-Jährige die Sehkraft auf einem Auge fast vollständig ein.

Demnach passten vier ehemalige Freunde den Schüler am vergangenen Freitag am U-Bahnhof "Therese-Giehse-Allee" ab und griffen ihn an. Durch die vielen Schläge ins Gesicht und gegen den Hinterkopf habe der 16-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich gekommen sei, seien die Angreifer verschwunden gewesen.

Schüler verliert Großteil seines Sehvermögens

Der Schüler ging dem Polizeibericht zufolge nach Hause, wo es ihm zunehmend schlechter ging. Seine ältere Schwester habe ihn in eine Klinik gebracht. Dort hätten die Ärzte festgestellt, dass er auf seinem linken, stark verletzten Auge 95 Prozent der Sehkraft verloren hatte.

Die Polizei ermittelt gegen vier gleichaltrige Mitschüler des 16-Jährigen sowie gegen einen unbekannten Jugendlichen, der an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll.

Jugendlicher wurde schon Tage vorher attackiert

Bereits einige Tage vor der Tat hatten offenbar rund ein Dutzend Jugendliche den 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg in einen Hinterhof gedrängt, ihn beleidigt und geschlagen - darunter auch die 16 und 17 Jahre alte Vierergruppe. Was Auslöser der Schlägereien war, blieb zunächst unklar.