Jugendliche mit Hirntumor geheilt: Das Leben danach

Mehrere medizinische Auskünfte einholen

Die Fotos der vergangenen Jahre möchte Paula eigentlich nicht mehr anschauen. Auf dem Smartphone ihrer Oma sind Bilder gespeichert, auf denen die lange Narbe an Paulas Kopf zu sehen ist. Außerdem Fotos aus dem Krankenhaus, auf denen sie blass und krank aussieht. Was Paula und ihre Familie durchgemacht haben, lässt sich schwer in Worte fassen. Ihr Vater wird immer noch sehr schnell unruhig, wenn er das Gefühl hat, dass es Paula nicht hundertprozentig gut geht. Dann kommen die Ängste verständlicherweise wieder hoch. Denn es waren vier Jahre mit unzähligen Tiefs, gesundheitlichen Rückschlägen und medizinischen Enttäuschungen. Doch die Botschaft von Elfriede Sander lautet: "Durchhalten, nicht verzagen, und alles versuchen, was möglich ist. Nicht nur eine medizinische Auskunft einholen, sondern sich nach vielen Seiten erkundigen."

Endlich wieder Alltag

Viel schöner ist es, über die Zukunft zu sprechen, denn Paula macht gerade einen Motorradführerschein und im September wird sie nach einem Jahr Pause auf die Fachoberschule gehen können. "Ich freue mich darauf, wieder einen normalen Alltag zu haben, neue Leute kennenzulernen und Abitur zu machen", sagt Paula und lächelt zuversichtlich. Ihre Geschichte ist eine, die Mut macht. Vielleicht auch anderen in einer ähnlichen Situation. Denn das hätte sich Paula auch gewünscht.