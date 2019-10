Jugendliche erkunden nachhaltige Technologien und Berufe

Der jungen Generation ist es wichtig, die Umwelt zukunftssicher zu gestalten. Umweltschutz ist jedoch nicht nur eine politische, sondern auch eine technische Frage. Mit Einführung innovativer Technologien werden künftig entsprechende Fachkräfte benötigt.

Technik trifft Umwelt

Im Rahmen der Initiative "Technik - Zukunft 4.0" haben Jugendliche in Straubing erstmals in einem Technik-trifft-Umwelt-Camp Beispiele für nachhaltige Technologien kennengelernt. Sie haben erfahren, welche Studiengänge des TUM-Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit künftig eine große Rolle spielen werden.

Nachwuchskräfte für Umwelttechnik und IT sehr gefragt

"Die Bedeutung nachhaltiger Technologien wird künftig weiter zunehmen. Um dabei eine führende Rolle einzunehmen, brauchen die bayerischen Unternehmen hochqualifizierte, engagierte Nachwuchskräfte in den Bereichen Technik und IT", sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vom Verband der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber (bayme vbm). Darum sei es wichtig, die Chancen der nachhaltigen Technologien anschaulich aufzuzeigen, und den jungen Menschen Anregungen zu geben über neue technische Berufe, so Brossardt.

Eigenes autarkes Solarkraftsystem gebaut

In Praxisübungen haben die Jugendlichen vielfältige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen kennengelernt, und selbst ein kleines, autarkes Solarkraftsystem zum Betreiben einer Wasserpumpe zusammengebaut.

In einem anderen Forschungsprojekt wird derzeit untersucht, wie man künftig aus russischem Löwenzahn Kautschuk herstellen könnte. Bisher wachsen Kautschukbäume ausschließlich in den Tropen. Wenn es gelingt, in Mitteleuropa Alternativen wie den russischen Löwenzahn anzubauen, wäre dies ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Regenwäldern, und damit auch der heimischen Umwelt.

Jugendliche begeistert vom Camp

Der Erfolg dieses Projektes zeigt sich in den Aussagen der Jugendlichen über das Camp: "Das Camp gibt den Teilnehmern aufgrund des vielseitigen Programms einen wirklich guten Überblick über die verschiedensten Facetten der Nachhaltigkeit," sagte die 16-jährige Victoria. Der 15-jährige Marius fügte hinzu:

"Anfangs konnte ich mir unter dem Begriff der Nachhaltigkeit nicht viel vorstellen. Doch im Verlauf der Camp-Woche wurde mir das durch die vielfältigen Themen immer klarer."

Maximilian, ebenfalls 15, fand den Einblick, den die Unternehmen den Camp-Teilnehmer*innen gegeben haben, sehr hilfreich für seine Berufsorientierung: "Ich empfehle jedem, der sich noch nicht sicher ist, was er beruflich machen will, dieses Camp zu erleben."

Ein neues Camp-Format von "Technik - Zukunft in Bayern 4.0"

Das "Technik-trifft-Umwelt-Camp" ist ein neues Angebot der Bildungsinitiative "Technik - Zukunft in Bayern 4.0" und fand erstmals in Straubing statt. Hinter der Bildungsinitiative stehen die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm. Träger des Projekts ist das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. . Auch das bayerische Wirtschaftsministerium fördert diese Initiative. Seit 2000 wird damit ein Ziel verfolgt: Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. In vielen Projekten - vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang in Ausbildung oder Studium - soll das Interesse der Teilnehmer*innen für technische, naturwissenschaftliche und digitale Zusammenhänge geweckt werden.