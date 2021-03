Jugendliche aus Gräfelfing wird seit mehreren Tagen vermisst

Eine Jugendliche aus dem Gräfelfinger Ortsteil Lochham wird seit dem vergangenen Montag vermisst. Wie die Polizei berichtet, könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden.

Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Laut Polizei verließ die 17-Jährige am Montagvormittag die elterliche Wohnung, um zum Einkaufen zu gehen, seitdem fehlt von Laura jede Spur. Die Jugendliche habe Anlaufstellen in Nürnberg und in Lauf an der Pegnitz. Deshalb werden auch dort Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen können, gebeten, dies der Polizei mitzuteilen.

Laura spricht deutsch und rumänisch, ist etwa 1,55 Meter groß und trägt lange schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei in München oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.