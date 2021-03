Jugendliche attackieren Polizei in Augsburgs Sheridan-Park

Wegen eines Treffens von Jugendlichen und Verstößen gegen Corona-Auflagen schickte die Polizei am Montagabend erst einmal einen einzelnen Streifenwagen an einen Basketballplatz im Augsburger Sheridan-Park. Am Ende brauchten dann aber 30 Beamte mehr als zwei Stunden, um die Lage zu beruhigen. Wie die Polizei heute mitteilte, waren mehrere Dutzend Jugendliche beim Eintreffen der Streife zunächst geflüchtet. Ein Großteil sei später aber zurückgekehrt und habe sich um die Beamten gedrängt. Aus einer Gruppe von etwa 60 Jugendlichen sei es zu Beleidigungen und Widerstand gegen die Beamten gekommen. Ein Anwohner bestätigte dem BR vulgäre Beleidigungen in Richtung der Polizisten.

Polizist durch Faustschlag ins Gesicht verletzt

Nach Angaben des Präsidiums Schwaben Nord in Augsburg leisteten aus der Gruppe von rund 60 Jugendlichen mehrere Widerstand, als die Polizisten mit der Unterstützung weiterer Kollegen versuchten, Platzverweise und Corona-Regeln durchzusetzen. Insgesamt vier Beamte wurden dabei verletzt. Ein 15-Jähriger schlug den Angaben zufolge einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser wegen leichter Kopfverletzungen nicht mehr dienstfähig war. Der Jugendliche wurde vorübergehend festgenommen. Der Festnahme widersetzte er sich, wie das Präsidium erklärte, mit "massiver Gewalt" und wurde deshalb gefesselt. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren und zwei 18-Jährige nahm die Polizei in Gewahrsam.

Polizei kündigt Präsenz im Sheridan-Park an

Gegen mehrere Beteiligte wird nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord kündigte an, die Polizei werde "weiterhin mit starken Kräften sichtbar sein und konsequent gegen jede Störung vorgehen" um "die Sicherheitslage in den von vielen Augsburgern geschätzten Parkanlagen aufrechterhalten zu können". Ende Februar hatte es im Reese-Park im benachbarten Stadtteil Kriegshaber eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen mit drei Verletzten gegeben. Zwei von ihnen kamen mit Stichverletzungen, die mutmaßlich von einem Messer stammten, ins Krankenhaus.