Jugendliche ans Steuer: Autofahren mit 15

Endlich unabhängig - seit eineinhalb Monaten kann Fabio Lauffer seine neue Freiheit genießen. Der 17-Jährige ist mal wieder unterwegs in seinem schwarzen Microcar. Mit ihm fährt er nun von seiner Heimatstadt Dorfen im Landkreis Erding wohin und wann er will und genießt die neue Freiheit. "Das erste Mal allein zu fahren, war schon eine kleine Challenge, aber dann lernt man immer mehr dazu man bekommt immer mehr Selbstvertrauen. Es fühlt sich schon ziemlich an wie Freiheit, weil man ist nicht mehr auf die Eltern angewiesen - ein sehr cooles Gefühl."

Fahren ohne Begleitung

Mit seinem Autoführerschein darf Fabio schon jetzt allein - ohne Begleitung - in einem Leichtkraftfahrzeug fahren. Nur Autobahnen oder Schnellstraßen sind für das Microcar mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit nichts. Nun holt er seinen Bruder vom Training ab. Beide sind begeisterte Eishockeyspieler - das Equipment ist dementsprechend groß. Die schwarze Sporttasche zu groß für ein Moped, nicht aber für den Kofferraum im Leichtmobil. Auch Nico darf in wenigen Tagen schon auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Gerade erst hat der 14-Jährige den Führerschein Klasse AM bestanden - den sogenannten Mopedführerschein. Damit darf er ab 15 Jahren ein Leichtmobil allein fahren. Sein Geburtstag ist daher heiß ersehnt. "Ich freu mich natürlich narrisch, weil es sind jetzt noch ungefähr 25 Tage und dann bin ich zum Glück nicht mehr angewiesen auf meine Eltern oder meinen Bruder."