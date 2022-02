Jugendlager verbreitet olympisches Flair im Fichtelgebirge

Schon beim Betreten des neuen Sportcamps Nordbayern in Bischofsgrün ist klar: Hier dreht sich alles um Olympia. Fahnen mit den fünf Ringen hängen nahezu an jeder Ecke, rot-goldene Lampions schweben an der Decke und goldene Glückskatzen winken gleich am Eingang zur Begrüßung. Auf großen Monitoren werden die Wettkämpfe aus Peking übertragen. Davor sitzen 38 junge Sportler und Sportlerinnen und fiebern mit. Sie alle sind Teil des deutsch-olympischen Jugendlagers, das in Bischofsgrün gastiert.

Geänderte Reisepläne: Bischofsgrün statt Peking

Die Olympiastadt Peking war das eigentliche Ziel des Jugendcamps. Den Veranstaltern – das ist die Deutsche Olympische Akademie (DOA) gemeinsam mit der Deutschen Sportjugend (dsj) unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) – ist die Nähe zum Austragungsort wichtig. Doch in diesem Jahr war das nicht möglich. Nachdem klar war, dass zu den Spielen keine ausländischen Gäste zugelassen werden, musste kurzfristig umdisponiert werden. "Das war eine stressige Zeit, aber wir hatten einen Plan B", so der Leiter der Deutschen Olympischen Akademie, Gerald Fritz.

Plan B, das ist das nagelneue Sportcamp Nordbayern des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im oberfränkischen Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth. Sehr zur Freude von dessen Geschäftsführer Kai Melerski: "Wir freuen uns ungemein, dass es für uns losgeht und dann noch mit so einem Highlight! Es ist ganz viel Leben in das Camp eingezogen."

Jugendlager als Auszeichnung für Leistung im Sport

Und dieses Leben ist in allen Gängen zu spüren. Alle sind ausgestattet mit den identischen Klamotten der deutschen Athleten in Peking. So laufen die Teilnehmenden aufgeregt in kleinen Gruppen von Raum zu Raum, erkunden das Camp. Allen ist die Freude darüber anzumerken, dass sie das gemeinsam erleben dürfen. "Vernetzen, Neues ausprobieren, ganz viel kennenlernen und mit Gleichgesinnten Olympia erleben – das ist so schön", schwärmt beispielsweise Patricia aus Münster.

Die Zeit im Jugendlager ist eine Auszeichnung für die Nachwuchssportler, weil sie in ihren Disziplinen großes leisten oder sich über das Maß ehrenamtlich engagieren. Hier sollen sie viel über den olympischen Gedanken kennenlernen. Die Sportler und Jugendtrainer kommen aus den unterschiedlichsten Sportarten. Alle Athleten sind zwischen 16 und 19 Jahre alt und mussten sich um die Teilnahme mit einem aussagekräftigen Video bewerben. Aus Bayern kommen sieben der 38 Teilnehmenden.

Workshops im Jugendlager: Offene Sichtweise vermitteln

Das Programm des Jugendlagers ist umfangreich: Jeder Tag startet vor dem Frühstück mit einem Antigen-Schnelltest. Dann gibt es Workshops, Gastvorträge und die Möglichkeit zum Austausch mit Profisportlern und Funktionären. Es geht während des Camps auch um Nachhaltigkeit bei Sportveranstaltungen und vor allem auch um das Gastgeberland China.

"Wir werden über Menschenrechte sprechen und uns explizit mit der Situation in China auseinandersetzen. Wir wollen aufzeigen, wie die Missstände vor Ort sind, damit wir unseren Teilnehmenden eine offene Sichtweise vermitteln können." Gerald Fritz, Leiter der Deutschen Olympischen Akademie

Optimale Wintersportbedingungen im Fichtelgebirge

Aber natürlich geht es auch um gemeinsame Sporterlebnisse. Die Bedingungen sind im Fichtelgebirge dafür aktuell optimal. Geplant ist Langlauf, Biathlon, Eislaufen und eine Schneeschuhwanderung. Zudem steht die Dreifach-Turnhalle des Camps zur Verfügung, ein Fitnessraum und auch ein Raum mit Spielgeräten wie Kicker und Billiard. Außerdem ist auch immer Zeit für das gemeinsame Erleben von Olympia eingeplant, zum Anfeuern des deutschen Teams. "Und wer weiß, vielleicht wird einer oder eine hier auch einmal eine Medaille bei Olympia holen", so Gerald Fitz.