Jugendkreistag Würzburg tagt zum ersten Mal

Deutlich jünger als bei den sonst üblichen Sitzungen sind die Kreisräte, die am Dienstag im Würzburger Landratsamt zusammenkommen. Es handelt sich nämlich um die gewählten Vertreter des Würzburger Jugendkreisrats. Das neue Gremium trifft sich zu seiner ersten und konstituierenden Sitzung.

Würzburger Jugendkreistag hat eigenes Budget

Insgesamt sind 68 Schülerinnen und Schüler mit dabei. Sie sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und haben sich an ihren Schulen zu Jugendkreisräten wählen lassen. Ein Jahr sollen sie jetzt die Interessen junger Menschen im Landkreis vertreten. Dabei dürfen sie auch handfeste Entscheidungen treffen: Der Jugendkreisrat verfügt über ein Jahresbudget von 10.000 Euro. Die Vertreter bestimmen, wofür sie das Geld verwenden wollen. Beschlüsse, die über das Budget hinausgehen oder laufende Kosten verursachen, muss der Jugendkreistag allerdings dem regulären Kreistag vorlegen.

Zahlreiche Anträge im Jugendkreistag

Für die erste Sitzung sind im Vorfeld einige Anträge eingegangen. Viele davon betreffen die Schulen im Landkreis. So will ein Antrag die bisherigen Handtuchrollenspender in Schultoiletten durch Händetrockner ersetzen. Ein anderer Antrag sieht vor, sämtliche Schülerlotsen in Stadt und Landkreis Würzburg mit Verkehrshelferjacken und Lotsenkellen auszustatten.

Außerdem gibt es Anträge für digitale Schulbücher oder Trinkwasserbrunnen für alle Schulen. Ein weiterer Antrag fordert eine bessere Beleuchtung im Würzburger Ringpark zwischen Friedensbrücke und Busbahnhof, wo zu späterer Stunde häufig junge Menschen vor oder nach dem Discobesuch unterwegs sind. Weitere Anträge betreffen den ÖPNV im Landkreis: Die Jugendlichen fordern allgemein eine Verbesserung des Bus- und Bahnnetzes sowie eine Befragung von Jugendlichen aus dem Landkreis, um bedarfsgerechte Verbesserungen des ÖPNV zu ermöglichen.

Landrat leitet erste Sitzung

Der Jugendkreistag wird zwei Mal jährlich zusammenkommen. Die erste Sitzung leitet Würzburgs Landrat Eberhard Nuss (CSU). Er führt die Jugendlichen auch in den Sitzungssaal ein und erklärt die genauen Abläufe im Kreistag.