Jugendhilfe: Münchner Fahrradwerkstatt R18 vor dem Aus

In der Fahrradwerkstatt R18 im Münchner Stadtteil Milbertshofen kracht und scheppert es. Jugendliche und junge Erwachsene in grauen Arbeitshosen stapeln Reifen, wuchten Fahrradrahmen in Montage-Halterungen und kehren haufenweise Radmuttern vom Boden. Hier und da fliegt ein Lachen durch den Raum, auch mal ein frecher Spruch - ein ganz normaler Arbeitsplatz, könnte man meinen.

Die Fahrradwerkstatt: Für viele endlich der richtige Ort

Doch der Eindruck täuscht. Die R18 ist ein spezieller Ort: Sie ist nicht nur Fahrradwerkstatt und Verkaufsladen, sondern vor allem eine Jugendhilfe-Einrichtung. Zwölf junge Menschen, die sonst nur wenig Chancen auf eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildung haben, werden hier nicht nur fachlich ausgebildet, sondern auch pädagogisch begleitet und fit gemacht fürs Leben.

Ein Ort also, an dem sich die jungen Menschen aufgehoben fühlen, so wie Johann, der seinen echten Namen nicht verraten will. Der 24-Jährige konnte wegen einer psychischen Erkrankung drei Jahre lang das Haus kaum verlassen, war immer wieder in der Psychiatrie. In der R18 absolviert er nun ein vorbereitendes Praktikum und will im Herbst hier die Ausbildung zum Fahrradmonteur beginnen.

Oder Tobi, auch er heißt eigentlich anders: Nach einer abgebrochenen Ausbildung und einer Zeit "auf der schiefen Bahn", wie er es nennt, steckt er nun mitten im ersten Lehrjahr, das zweite soll im September folgen. Nur: wo? Denn die R18 gibt es im Herbst vielleicht nicht mehr.

Gesucht: Viele Quadratmeter Gewerbefläche in München

Das Grundstück, auf dem die Fahrradwerkstatt steht, wurde verkauft. Der neue Eigentümer will die Werkstatt abreißen und Wohnungen bauen. Das Team der R18 um Werkstattleiter Fritz Winbeck sucht mit Hochdruck nach einer neuen Bleibe, doch das gestaltet sich außerordentlich schwierig. Die Einrichtung braucht mindestens 500, besser 1.000 Quadratmeter Gewerbefläche, die zu Fuß erreichbar sein muss, damit die Menschen ihre kaputten Fahrräder vorbeibringen können. Bis 31. März muss die Werkstatt zumindest die Zusage für neue Räume haben. Sonst dürfen sie für den Herbst keine neuen Jugendlichen mehr aufnehmen, die Ausbildungen nicht weiterführen. Dann ist Ende Juni Schluss.

Alle wollen helfen, keiner kann etwas tun

Die Jugendlichen und das Werkstatt-Team tun, was sie können. Sie haben Flyer und Plakate gedruckt, an den Oberbürgermeister geschrieben und die Bezirksräte informiert. Der Träger der Einrichtung, die Evangelische Jugend München, sucht mit einer eigenen Website nach neuen Räumen. Im Dekanat München gab es Überlegungen, leer stehende Gemeinderäume umzubauen - doch so dankbar Sozialarbeiterin Magdalena Pemmler dafür ist, sie glaubt nicht an diese Lösung. "Da müsste man umbauen und die Flächen zu Gewerbeflächen umwidmen, das dauert alles viel zu lang. Es ist wirklich zum Heulen: Alle wollen uns helfen - und keiner kann. Einen suchtkranken Jugendlichen, der nach mehrfachem Entzug endlich stabil genug sei für eine Ausbildung, müsse sie im Herbst vielleicht in die Ungewissheit entlassen. Die Vorstellung treibt ihr Tränen in die Augen."

R18: Tradition und Erfolg

Die Fahrradwerkstatt R18 gibt es seit 1985. Sie hat nicht nur Tradition, sondern auch Erfolg: Noch nie ist ein Ausbildungsplatz leer geblieben. Die Werkstatt ist mehrfach prämiert. 2018 hat sie von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit das Gütesiegel "Soziale und berufliche Integration" bekommen - mit dem höchsten Wert, den das Gremium jemals an eine Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe vergeben hat.

Doch nicht nur für ihre Sozialarbeit, auch für ihren fachlichen Service hat die R18 Auszeichnungen bekommen; zum Beispiel den Titel "exzellente Werkstatt" vom Fahrradverband VSF. Dessen Geschäftsführer Uwe Wöll sagt: "Genau solche Initiativen wie die R18 brauchen wir." Als Sozial- und Ausbildungsbetrieb mache die Werkstatt "einen tollen Job" - und der Fachkräftemangel bei Fahrradmonteuren, -mechanikern oder -mechatronikern sei "eklatant". Deutschlandweit, schätzt Wöll, fehlen der Branche etwa 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ende der R18: für die Jugendlichen ein Drama

Wenn die R18 schließen muss, fehlen der Fahrradbranche einige Ausbildungs- und der Sozialhilfe einige Jugendhilfeplätze. Für Johann und Tobi aber bahnt sich ein persönliches Drama an.

Johann sagt: "Es ist sehr entlastend zu wissen, hier in der Werkstatt einen Ort gefunden zu haben, an dem Rücksicht auf einen genommen wird. Entsprechend ist der Gedanke, dass dieser Ort dann nicht mehr existieren könnte, ist auf jeden Fall bedrückend."