Jugendherbergen werden zum Monatsende zugemacht

In den Bayerwaldorten Haidmühle und Bayerisch Eisenstein werden zum Monatsende die beiden Jugendherbergen geschlossen. Morgen findet in Bayerisch Eisenstein die letzte Begehung des Gebäudes statt, am Donnerstag dann in Haidmühle.

Entscheidung fiel schon im vergangenen Jahr

Die Schließungsbeschlüsse fielen schon im vergangenen Jahr und waren in der Region umstritten. Regionalpolitiker kämpften vergeblich gegen die Pläne. Das Deutsche Jugendherbergswerk begründet die Entscheidung mit der langfristig nicht mehr gesicherten Auslastung in Haidmühle und Bayerisch Eisenstein. Die Nachfrage sei zwar groß, doch es gebe auch zu viele ähnliche Angebote wie Jugendhäuser und Jugendherbergen in Niederbayern und der Oberpfalz.

15 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Mit den Schließungen endet eine Tradition: Haidmühle war schon seit 1927, Bayerisch Eisenstein seit 1929 Herbergsstandort. Die jetzigen Gebäude stammen im Kern aus den 60er- beziehungsweise 70er-Jahren. Insgesamt 15 Mitarbeiter verlieren jetzt ihre Jobs. Die beiden großen Gebäude will das Jugendherbergswerk verkaufen. Es gebe auch schon Interessenten dafür.

Sanierung der Jugendherberge in Furth im Wald

Ein Trostpflaster für die Region: Die Jugendherberge Furth im Wald wird ab Jahresende saniert und umgebaut. Das sei, betont das Jugendherbergswerk, eine Ausnahme. Denn andere Projekt habe man wegen der Coronakrise erstmal gestoppt - zum Beispiel einen geplanten Neubau in Regensburg.