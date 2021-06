Jugendherbergen öffnen – Schulklassen kommen trotzdem nicht

Der Rasen um den Swimming Pool der Jugendherberge Burg Wernfels im mittelfränkischen Spalt wird gepflegt und gemäht. Schließlich ist das eine der Attraktionen des Hauses. Die Gäste, meist Paare, Familien und Einzelreisende kommen vor allem am Wochenende – dann ist die Burg so gut wie ausgebucht. Doch unter der Woche, da ist das Haus nach wie vor fast leer. Die Klassenfahrten fehlen den Betreibern – nicht nur in der Kasse.

Klassenfahrten scheitern an Auflagen

"Wir bieten Raum für Begegnungen, die pädagogisch sehr wichtig sind", meint Hausleiter David Kogge. Doch die können nach wie vor nicht stattfinden. Seit wenigen Tagen sind Klassenfahrten in Bayern theoretisch vom Kultusministerium wieder erlaubt. Die entsprechenden Auflagen sind aber hoch. Wenn eine Schule jetzt noch kurzfristig in den letzten Wochen des Schuljahres eine solche Fahrt durchführen will, soll sie beispielsweise folgendes beachten, schreibt das Kultusministerium auf BR-Anfrage:

• Die Schulfamilie, d. h. Schulleitung, Eltern, Schüler und Lehrkräfte, soll sich bzgl. der Planung intensiv austauschen.

• Es muss gesichert sein, dass alle infektionsschutzrechtlichen Vorgaben – am Ausgangsort und am Zielort, bei der An- und bei der Rückreise beachtet werden können.

• Freiwillige Teilnahme der Schüler

• Neubuchungen nur dann, wenn sie kostenfrei storniert werden können. Ein Ersatz von etwaigen Stornokosten ist nicht möglich

Nur wenige Schulklassen besuchen Jugendherbergen

Unter diesen Bedingungen schrecken viele Schulleitungen zurück, solche Fahrten anzubieten. Seit März 2020 sind keine Schulklassen mehr gekommen, sagt Hausleiter David Kogge. Und für Ende Juni haben sich nun ein paar Schulen in freier Trägerschaft dazu entschieden, eine Klassenfahrt durchzuführen. Und das, obwohl es ein neues Hygienekonzept auf Burg Wernfels gibt. "Wir sind froh, das nun anbieten zu können", freut sich David Kogge.

Sommerferien gut gebucht – Zeit danach noch vollkommen ungewiss

Die Sommerferien sind sie gut ausgebucht mit Touristen. Doch was danach kommt, das ist noch vollkommen offen. "Wir hätten da gerne mehr Planungssicherheit und eine klare, einheitliche Kommunikation unter den Kultusministerien der Länder. Doch die gibt es bisher noch nicht", kritisiert Hausleiter Kogge. Auf BR-Anfrage erklärt ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums: "Vor dem Hintergrund der unsteten Pandemielage können derzeit noch keine Aussagen zu Art und Weise der Durchführung von Klassenfahrten im Schuljahr 2021/2022 gemacht werden." Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus habe die Belange der Jugendherbergen, die den Schulen pädagogisch hochwertige Angebote machen, aber fest im Blick.

Überleben nur durch Überbrückungsgelder des Staates

Und so heißt es für die Verantwortlichen wie David Kogge abwarten. Und bei Bedarf schnell reagieren. Die Zeiten des Lockdowns waren schwer für Jugendherbergen, sie konnten nur durch die staatlichen Hilfen überstanden werden. "Da sind wir auch sehr dankbar", sagt Kogge. Doch viele Maßnahmen laufen im Sommer aus. Zukunft – ungewiss. Drei Jugendherbergen in Bayern mussten schon schließen. Davon ist Burg Wernfels noch weit entfernt. Schließlich war sie vor Corona regelmäßig die Jugendherberge mit der besten Auslastung. Und zu da wollen die Verantwortlichen auch wieder hin.