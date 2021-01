Jugendherbergen in Feuchtwangen, Lohr und Kelheim vor Schließung

Der wirtschaftliche Druck wird zu groß, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie: Die Jugendherberge in Feuchtwangen im Landkreis Ansbach soll geschlossen werden. Das empfiehlt das Präsidium des bayerischen Landesverbands des Deutschen Jugendherbergswerkes.

Wie der Landesverband mitteilt, hat sich das neunköpfige Gremium auch für eine endgültige Schließung der Jugendherbergen im unterfränkischen Lohr und Kelheim in Niederbayern ausgesprochen.

Zu hoher Investitionsbedarf bei Jugendherbergen

In den drei Jugendherbergen sei der Investitionsbedarf sehr hoch. Die Kosten könnten weder von den Jugendherbergen selbst noch mit dem Landesverband oder über staatliche Zuschüsse gedeckt werden. Dass die Häuser anschließend wirtschaftlich arbeiten könnten, sei nicht gesichert.

Corona-Pandemie als Katalysator

Die Corona-Pandemie habe wie ein Katalysator für die sich seit Jahren abzeichnende Entwicklung gewirkt, heißt es in der Mitteilung des Jugendherbergsverbandes. Eine endgültige Entscheidung über die drei Jugendherbergen will das Präsidium des bayerischen Jugendherbergsverbandes am 26. Februar treffen.