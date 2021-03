Jugendherberge in Kelheim wird Ende Oktober geschlossen

Die Jugendherberge in der Gemeinde Ihrlerstein bei Kelheim wird geschlossen. Das hat das Präsidium des Landesverbands Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks am vergangenen Freitag entschieden. Insgesamt sollen drei Jugendherbergen im Freistaat geschlossen werden.

Ein Weiterbetrieb lohne sich wirtschaftlich nicht

Laut Landesverband seien die Investitionskosten für die Kelheimer Herberge zu hoch, ein Weiterbetrieb sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Die Entscheidung zur endgültigen Schließung habe das neunköpfige Präsidium einstimmig beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesverbands Bayern. Geschlossen werde die Jugendherberge in Kelheim zum 31. Oktober 2021, für die betroffenen Mitarbeiter werde ein Sozialplan erarbeitet.

Massive Einbußen im Corona-Jahr 2020

Die Jugendherbergen in Bayern mussten im Corona-Jahr 2020 massive wirtschaftliche Einbußen verkraften, die den Landesverband an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hatten, meldete die Geschäftsstelle DJH Bayern e.V. auf ihrer Homepage. Der anhaltende Lockdown, das weiter geltende Beherbergungsverbot für Touristen und die explizite Untersagung von Klassenfahrten mindestens bis nach den bayerischen Osterferien würden für neuerliche Zukunftsängste sorgen, heißt es. Der Landesverband Bayern fordert deshalb, Übernachtungen in Jugendherbergen so bald wie möglich wieder zu gestatten.