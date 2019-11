03.11.2019, 11:59 Uhr

Jugendfeuerwehrler rettet betrunkene Jugendliche

Sie hätten an Unterkühlung sterben können, hätte ein 15-Jähriger aus Traunreut sie nicht gefunden. So jedoch konnten die beiden betrunkenen Jugendlichen gerettet werden. Als Jungfeuerwehrmann wusste der 15-Jährige, was zu tun war.