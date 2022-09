Jugendfeuerwehr Tirschenreuth will Deutscher Meister werden

Ein Sommernachmittag mitten in den Ferien: Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Tirschenreuth trainiert auf einem Sportplatz, in blau-orangen Schutzanzügen samt Feuerwehrstiefeln, Helm und Handschuhen. Die Sonne scheint den zehn Jungs und Mädchen ins Gesicht, alle sind verschwitzt, aber hochmotiviert.

Das Ziel ist groß: Die zwei Mädchen und acht Jungs zwischen 12 und 16 Jahren wollen bei den deutschen Jugendfeuerwehrmeisterschaften den Titel holen. Während andere in den Ferien am Strand liegen, geben die Jugendlichen beim Training Vollgas: Trainer Frank Altenhofen gibt Tipps und überwacht alles mit der Stoppuhr.

„Wir wollen natürlich soweit wie möglich vorne landen, wir haben schon einen guten Ruf, vielleicht sogar etwas berüchtigt, wir wollen natürlich unter den ersten Fünf auf jeden Fall landen, alles andere: schauen mer mal “ Frank Altenhofen, Trainer der Jugendfeuerwehr Tirschenreuth

Faszination Feuerwehr

Stefan Bäuml ist 15 Jahre alt und ist seit drei Jahren bei der Feuerwehr. Er erzählt, dass er sich bei der Feuerwehr engagiert, weil er später Menschen helfen will oder sie im Einsatz retten möchte. Emma Peter ist seit 5 Jahren dabei: "Weil der Papa auch bei der Feuerwehr war und als Atemschutzträger Einsätze hatte, das hat mich als Kind schon fasziniert und das will jetzt auch machen", erzählt die 14-Jährige dem Bayerischen Rundfunk.

Staffellauf und Löschübung

Einen 400-Meter Staffellauf mit Hindernissen müssen die Jugendlichen bei der Meisterschaft absolvieren. Eine weitere Disziplin ist die trockene Löschübung: Schnelligkeit, Geschick und Genauigkeit sind gefragt. Jeder Fehler ist ein Strafpunkt und kniffelige Situationen gibt es viele: Schläuche dürfen nicht verdreht sind, Knoten müssen sitzen, der Wassergraben darf nicht berührt werden und auch die Kommandos müssen stimmen.

Erst Fünfter, dann Dritter, diesmal...?

Bei den letzten Deutschen Meisterschaften 2019 landeten die Tirschenreuther auf dem dritten Platz, zwei Jahre davor auf dem fünften Platz. 2007 konnte die Jugendgruppe den Meisterpokal zuletzt in die Oberpfalz holen. Die Mädchen und Jungs sind zwischen 12 und 16 Jahren alt und trainieren seit einem halben Jahr intensiv für die Meisterschaft. Kurios ist, dass der Bayerische Vizemeister auch aus dem Landkreis Tirschenreuth stammt. Die Jugendfeuerwehr Thanhausen ist als Zweitplatzierter ebenfalls in Homburg bei den Wettkämpfen dabei.

Deutsche Jugendfeuerwehrtag in Homburg an der Saar

Der deutsche Jugendfeuerwehrtag in Homburg an der Saar beginnt am 01.09. – dem offiziellen Anreisetag – mit einem Abendessen. Am Freitag (02.09.) folgen dann die letzten Trainings vor Ort. Am Samstag ist ein Familien- und Mitmachtag zum Thema "Kinder in der Feuerwehr" geplant. Am Sonntag (04.09.) beginnen ab 08.30 Uhr die Deutschen Meisterschaften, insgesamt 23 Jugendfeuerwehrteams aus ganz Deutschland treten vor Ort an.