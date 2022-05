"Jugendfeindliche Politik": Untere Brücke bleibt Dauerthema

Seit rund einem halben Monat existiert in Bamberg auf der Unteren Brücke ein Biergarten. Seitdem können sich dort auch keine Jugendlichen mehr treffen. Nun wird eifrig an einer alternativen Aufenthaltsfläche für junge Menschen gesucht. Dabei stieß die Stadt zuletzt auf Widerstand, weil Anwohner eine "Party-Zone" am Weegmannufer abgelehnt hatten. Unterdessen kritisiert ein Zusammenschluss von Jugendorganisationen das Vorgehen der Stadt.

Jugendliche fordern Treffpunkt in Bamberg

Es sei ein Zeichen für die jugendfeindliche Politik der Stadt, so Leonie Pfadenhauer von der Jungen Initiative Bamberg, einem Zusammenschluss verschiedener Jugendorganisationen. Die Aufenthaltsfläche auf der Unteren Brücke fehle den jungen Menschen in Bamberg auch tagsüber und war untertags nie Partyhotspot, so Pfadenhauer. Dieser Aussage gegenüber steht, dass im vergangenen Sommer Partys, Lärm und Müll auf der Unteren Brücke zugenommen hatten – und die Brücke deshalb auch gesperrt wurde.

Sieben Alternativorte? Stadt will Abstand von Plänen nehmen

Eine alternative Aufenthaltsfläche für Jugendlich wird heute im Bau- und Werksenat noch einmal Thema sein. Allerdings laufen die Planungen aktuell darauf hinaus, dass man von den Überlegungen für eine konkrete Fläche Abstand nimmt, bestätigte Pressesprecher Michael Memmel von der Stadt Bamberg auf BR-Anfrage. Ursprünglich standen sieben Orte für junge Menschen im Freien zur Alternative, die als Ausweichangebot für die Untere Brücke ins Auge gefasst wurden.

"Schwer, der Jugend einen Versammlungsort vorzuschreiben"

"Es wird sich kein konfliktfreier Ort finden lassen, der so zentral gelegen ist, wie ihn die Jugendlichen sich wünschen", so Memmel. Neben den Einwänden von Anwohnern würden auch Themen wie Naturschutz dagegensprechen. Aus diesem Grund wolle man auch im Haingebiet keine Fläche für Jugendliche entwickeln, da dies wieder Müll und laute Musik zur Folge haben könnte. Als Treffpunkt für Jugendliche könnte stattdessen das Industriegelände dienen, auf dem Mitte Mai das "Kontakt Festival" stattfindet. Der Sprecher der Stadt stellt allerdings auch klar, dass es schwer sei, der Jugend einen Versammlungsort vorzuschreiben.