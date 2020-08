Jugendcamp ohne Abstand? Jetzt äußert sich der Veranstalter

Das Landratsamt Tirschenreuth hat ein Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen in einem Jugendcamp bei Erbendorf eingeleitet. Der anerkannte Träger der freien Jugendhilfe mit Hauptsitz in Forchheim hat im Juli und August in Wäldern bei Erbendorf jeweils eine Woche lang Rollenspiele und ein Zeltlager für Jugendliche veranstaltet. Dabei soll gegen das Abstandsgebot verstoßen worden sein. Nun äußert sich der Veranstalter dazu.

Camp sei genehmigt worden

Der Träger der freien Jugendhilfe aus Forchheim hatte im Vorfeld ein ausführliches Schutzkonzept ausgearbeitet und mit dem Landratsamt abgestimmt. Dabei habe es keine Beanstandungen gegeben, bestätigte ein Sprecher der Behörde gestern. Das Camp sei genehmigt worden. Auch bei einer unangemeldeten Kontrolle von Behördenvertretern während des Camps in Wäldern bei Erbendorf habe es keine Beanstandungen gegeben. Im Nachhinein aber tauchten Fotos im Internet auf, auf denen die Jugendlichen ohne Mindestabstand und ohne Masken zu sehen sind.

Teilnehmer hätten negativen Corona-Test vorgelegt

Der Veranstalter betont, es sei, wie im Schutzkonzept festgelegt, zu Beginn des Neun-Tage-Camps bei jedem Teilnehmer Fieber gemessen worden. Einige hätten sogar einen negativen Corona-Test vorgelegt. Zudem sei großflächig desinfiziert und die Jugendlichen seien in Kleingruppen eingeteilt worden, in denen sie sich bewegt hätten. Das ganze Camp mit Zeltlager und Live-Rollenspielen im Mittelalter-Style habe im Freien statt gefunden, auch unter Aufsicht einiger Eltern der Kinder und Jugendlichen.

Veranstalter gesteht: Mindestabstand wurde nicht eingehalten

Nachdem die Jugendlichen acht Tage lang in einer Art geschlossenen Gesellschaft oder in "Quarantäne" agiert hätten, hätten sie dann an den letzten beiden Tagen größere Gerangel im Rahmen des Rollenspiels simuliert, so der Veranstalter. Dabei wurde offenbar der Mindestabstand nicht mehr eingehalten und wurden auch keine Masken mehr getragen, das ist auf den Fotos zu sehen.

Keine Infizierten

Keiner der Teilnehmer hat sich mit dem Coronavirus infiziert, bestätigt der Sprecher des Landratsamtes Tirschenreuth. Die Behörde hat aufgrund der Fotos ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Veranstalter hat nun Zeit, sich dazu zu äußern. Möglicherweise droht ihm ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen.

Veranstalter für Jugendarbeit ausgezeichnet

Der Camp-Veranstalter bietet Live-Rollenspiele oder Abenteuer-Camps an, mit denen die Persönlichkeit der Jugendlichen gestärkt werden soll. Dafür wurde der Träger für freie Jugendhilfe auch ausgezeichnet vom Deutschen Live-Rollenspiel-Verband. Auf den Fotos ist zu sehen, wie die Jugendlichen Schwertkampf üben, gemeinsam im Wald unterwegs sind oder auch kochen oder in großer Runde musizieren.

Er habe den Jugendlichen nach Monaten der Isolation und Einschränkungen wieder Abwechslung bieten wollen, sagt der Träger der freien Jugendhilfe im BR. Die Eltern der teilnehmenden Jugendlichen stärken ihm offenbar den Rücken, das geht aus Mails an den Veranstalter hervor, die dem BR vorliegen.