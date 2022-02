Jugendbündnis gegen Gastronomie auf Unterer Brücke in Bamberg

Ein Bündnis aus Jugendorganisationen macht in Bamberg gegen eine geplante gastronomische Nutzung der Unteren Brücke mobil. Die Initiative wendet sich gegen Überlegungen der Stadt, eine Bewirtung auf der Unteren Brücke in diesem Jahr zuzulassen.

Jugendorganisationen gegen Gastronomie auf der Unteren Brücke

Zwar hat sich der Stadtrat bereits in einem Beschluss im Juli 2021 für eine Bewirtung ausgesprochen, nun soll den Stadträten am kommenden Mittwoch aber erneut Gelegenheit gegeben werden, darüber abzustimmen, so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Ein Bündnis aus Jugendorganisationen will die Kommerzialisierung verhindern. Eine gastronomische Nutzung der Unteren Brücke zerstöre einen weiteren Raum, der von Jugendlichen niedrigschwellig genutzt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Bamberg hat es in der Vergangenheit auf der Unteren Brücke immer wieder Probleme aufgrund von Partys sowie Lärm- und Müllbelästigungen gegeben. Beim Sturz von der Brücke war ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Auch Angriffe auf Polizeibeamte seien an der Tagesordnung gewesen. Daher ist die Brücke im Herbst letzten Jahres nachts an Wochenenden für mehrere Wochen gesperrt worden. Nun könnte die zwischenzeitlich verworfene Bewirtung wieder möglich werden.

Bündnis will "mehr Feierraum für junge Menschen"

Am Mittwoch hat die Initiative zu einer Kundgebung unter dem Motto "Alternativen schaffen statt Ausverkauf der Innenstadt" aufgerufen. Dem Bündnis gehören unter anderem Die Grüne Jugend, Jusos, Linksjugend und die Piratenpartei an. Sie plädieren für die Ausweisung von mehr Feierraum für junge Menschen innerhalb des Stadtgebietes.

Eine mögliche Bewirtung der Unteren Brücke in Bamberg wird seit Monaten diskutiert. Ein Gastronom hat sich bereit erklärt, alle Auflagen dazu zu erfüllen, wie eine Durchgängigkeit für Fußgänger und die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes.