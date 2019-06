vor 29 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Jugend- und Popkulturfestival Modular startet erfolgreich

Am Donnerstag hat in Augsburg das dreitägige "Modular" begonnen. Zehntausende Menschen feiern drei Tage lang auf diesem Jugend- und Popkulturfestival. Zum ersten Mal findet das Modular am Augsburger Gaswerk statt. Die Veranstalter sind zufrieden.