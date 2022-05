Jugend ohne Gott? Immer weniger Jugendliche in der Kirche

Nicht galoppieren, nicht wie eine Ente latschen, sondern "gepflegt in die Kirche einziehen", das ist die Anweisung, die Pfarrer Markus Rhinow an diesem Freitagnachmittag seinen Jugendlichen auf den Weg mitgibt.

Rund 50 junge Menschen wollen an diesem Wochenende in der Münchner Immanuel-Nazareth-Gemeinde zur Konfirmation. Da muss bei der Stellprobe alles sitzen – manche haben ihre Absatzschuhe zur Probe mitgebracht, andere sind im Anzug erschienen. Eigentlich geht es aber bei dem Fest um etwas Anderes, wie Jana, Mara, Greta und Valerie wissen. Ihre Motivation, zur Konfirmation zu gehen reicht von "die Taufe bestätigen", "um der christlichen Kirche zuzustimmen" bis hin zu "neue Freunde finden".

Jugendliche mit Kirchenbezug in der Minderheit

Dabei gehören Valerie und ihre Freunde inzwischen eher einer Minderheit an, so das Ergebnis der Studie "Jugend in Deutschland" des Jugendforschers Simon Schnetzer aus Kempten: Glaube spiele schon noch eine Rolle, aber für immer weniger junge Menschen. Das zeige sich auch in den Antworten auf die Frage, was jungen Menschen Halt gebe. "Dann spielt dabei Glaube kaum mehr eine Rolle."

Keine Jugend ohne Gott, aber Jugend ohne Kirche

Hilfe suchen junge Menschen der Studie zufolge vor allem bei Freunden oder Familie. Dabei gebe es durchaus eine Sehnsucht nach Spiritualität und Sinn, so der Jugendforscher Schnetzer. "Wir können nicht sagen, dass sie ohne Gott sind, aber über die Hälfte ist ohne Gott, und sie glauben viel eher an eine überirdische Macht als an einen Gott so, wie es die Kirche versteht."

Zwar betonen die Kirchen in Bayern die jeweils gute Erstkommunion- bzw. Konfirmationsquote von rund 90 Prozent – also, dass fast alle getauften Kinder auch weiter in der Kirche blieben.

Den Knick bei der Zahl der Erstkommunionkinder erklären Bayerns Bistümer mit der Pandemie. So gingen beispielsweise im Bistum Passau 2020 rund 2.990 Kinder zur Erstkommunion, zwei Jahre zuvor waren es noch fast 800 Kinder mehr. Ähnlich ist der Trend auch in Augsburg. Die Zahlen seien aber wenig aussagekräftig, da manche Familien das Fest verschoben hätten, so das Bistum.

Unter den Tisch fällt dabei allerdings, dass immer weniger Menschen überhaupt einer Kirche angehören. Die absolute Zahl der Kinder, die zur Erstkommunion oder Konfirmation gehen, ist seit Jahren rückläufig. Das zeigen Daten der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche Deutschlands. Demnach sank die Zahl der Erstkommunionkinder zwischen 2002 und 2015 um fast 37 Prozent auf knapp 180.000 deutschlandweit und die Zahl der Konfirmationskinder um 28 Prozent auf 196.000. Für Bayern liegen keine vergleichbaren Zahlen vor.

Jugendliche brauchen Freiräume

Wie also können die Kirchen junge Menschen gewinnen oder halten? Für Jugendforscher Schnetzer steht fest: Nicht so wie bislang – es brauche Freiräume und Mitsprache. In einer Befragung mit Studierenden hätten ihm diese gesagt, die besten Gottesdienste würden sie feiern, wenn der Pfarrer nicht anwesend sei und sie selbst gestalten könnten.

Ein ähnliches Konzept hat auch die evangelische Immanuel-Nazareth-Gemeinde. Die Konfirmationsvorbereitung übernehmen dort fast komplett ältere Jugendliche – und werden damit zum Vorbild für manche aus dem diesjährigen Jahrgang. Der 13-jährige Matteo möchte sich beispielsweise auch nach seiner Konfirmation weiter engagieren - als Gruppenleiter für die nachfolgende Konfirmandengeneration.