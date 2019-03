„Jugend forscht" – Sieger in Unterfranken

Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hatten diesmal Projekte in den Bereichen Biologie, Technik und Chemie eingereicht. 120 Jugendliche präsentierten am Donnerstag und Freitag insgesamt 80 Arbeiten in Würzburg. Groß war die Spannung bei der Feierstunde in der Blauen Halle der Firma va-Q-tec. Die Preise für die Regionalsieger wurden vom Vorsitzenden der Region Mainfranken GmbH Landrat Wilhelm Schneider, von va-Q-tec-Gründer Joachim Kuhn und Bildungs-Staatssekretärin Anna Stolz sowie dem Regionalwettbewerbsleiter Joachim Fertig übergeben.

Zwei Alterssparten

Der Wettbewerbsmodus unterscheidet zwei Alterssparten (Schüler experimentieren unter 15 Jahre, Jugend forscht ab 15 Jahre) und sieben Fachbereiche (Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo-/Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik). Die Bewertung der Arbeiten erfolgte durch 19 Juroren aus Schule und Wirtschaft nach inhaltlichen, konzeptionellen und gestalterischen Aspekten.

Vor allem Aschaffenburg erfolgreich

Für die Landeswettbewerbe „Jugend forscht“ vom 1.-3. April in Vilsbiburg und „Schüler experimentieren“ vom 11.-12. April in Dingolfing haben sich qualifiziert:

„Schüler experimentieren“

Sigourney Lee Hilkert, vom Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg im Fachbereich Biologie

Anastasia Haak und Eva Seidl vom Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften

Im Fachgebiet Mathematik wurden zwei Sieger gekürt:

Klara Voß, Annika Lenz und Karolin Groß vom Martin-Pollich Gymnasium Mellrichstadt

Paul Rott vom Gymnasium Veitshöchheim

Dilan Seibel vom Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg im Fachbereich Physik

Roman Posselt von der Walter-Rathenau-Realschule Schweinfurt im Fachbereich Technik

"Jugend forscht"