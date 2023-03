Jugend forscht: Schüler und Student beim Bundesfinale dabei

Im Bereich Mathematik/Informatik ist der 20 Jahre alte Theo Döllmann Student von der Universität Augsburg in Vilsbiburg bei Jugend forscht als bayerischer Landessieger ausgezeichnet worden. Mit seinem Forschungsprojekt gelang es ihm, auf Grundlage einer großen Menge historischer Daten und mittels maschinellem Lernen kleinere Verspätungen von Zügen mehrere Tage im Voraus vorherzusagen.

Rakete aus 3D-Druck auch bei starkem Wind stabil

Der 18 Jahre alte Schüler Tom Kuttler vom Vöhlin-Gymnasium Memmingen wurde Landessieger im Bereich Technik. Er konstruierte und druckte im 3D-Druck-Verfahren eine Modellrakete mit zugehöriger Startplattform. Eine selbst geschriebene Software und ein integriertes Steuerungssystem stellen sicher, dass die Raketenflugbahn auch bei starkem Wind stabil bleibt.

Bundesfinale von Jugend forscht Mitte Mai in Bremen

Für den Landeswettbewerb hatten 78 Jungforscherinnen und Jungforscher aus ganz Bayern ihre Projekte eingereicht. 14 von ihnen qualifizierten sich als Landessieger für das Bundesfinale vom 18. bis 21 Mai in Bremen.

Friedbergerin qualifiziert sich über Bremer Landeswettbewerb

Mit dabei ist außerdem die die Friedberger Abiturientin Leonie Prillwitz. Die 19-Jährige war bereits mehrfach bei "Jugend forscht" in Bayern erfolgreich. Sie absolviert zurzeit bei den Polarforschern des renommierten Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ein Freiwilliges Soziales Jahr. Über den Bremer Landeswettbewerb qualifizierte sie sich mit einem Projekt zum Einfluss von Sand und Ackererde auf die Fischbrut in regionalen Gewässern wie der Friedberger Ach.