"Jugend forscht" in Oberfranken: Was folgt auf die Warnschilder?

Junge Oberfranken, die ein Faible für Naturwissenschaften haben, können sich noch bis 30. November mit einer Forschungsidee beim oberfränkischen Regionalwettbewerb für "Jugend forscht 2022" anmelden. Wie der Verein Oberfranken Offensiv mitteilt, können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre teilnehmen.

Schüler haben mehrere Fachgebiete zur Auswahl

Das Forschungsthema kann dabei frei gewählt werden, wichtig ist aber, dass sich die Fragestellung in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik bewegt. Für die Anmeldung sind zunächst das Thema und eine kurze Beschreibung des Projekts ausreichend. Im Januar 2022 müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine schriftliche Ausarbeitung einreichen. Im Februar finden dann bundesweit die Regionalwettbewerbe statt.

Wer dort gewinnt, tritt auf der Landesebene an. Dort wiederum qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale, wo in diesem Jahr die beiden Kulmbacher Schüler Josias Neumüller und Tobias Wanierke landeten. Die Gymnasiasten präsentierten spezielle Warnschilder für Feuerwehrleute, die auch in stark verrauchten Räumen wahrgenommen werden können – und erreichten damit den fünften Platz in der Kategorie Technik.

"Jugend forscht": Bundeswettbewerb für Mai 2022 geplant

Der nächste Bundeswettbewerb findet Ende Mai 2022 statt. Wie auf Regional- und Landesebene werden auch dort Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben. Das Formular zur Online-Anmeldung und die Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite von "Jugend forscht" zu finden.