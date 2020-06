Jürgen Köhnlein aus Bayreuth neuer Chef der Polizeigewerkschaft

"Ein erfahrender Polizist und Gewerkschafter". So bezeichnet Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den neue Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in einer Pressemitteilung vom Dienstag (09.06.20). Er freue sich "auf gute Zusammenarbeit", heißt es in der Mitteilung weiter.

Gebürtig in Bamberg, in Kulmbach zuhause

Köhnlein ist Erster Polizeihauptkommissar und Personalratsvorsitzender im Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth. Der Polizeibeamte ist gebürtig in Bamberg und in Lichtenfels aufgewachsen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Kulmbach.

Bisheriger Vorsitzender zum Chef des Beamtenbundes gewählt

Die Wahl des Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft am Montag (08.06.20) in Kipfenberg (Lkr. Eichstätt) war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Rainer Nachtigall zum Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes (BBB) gewählt wurde.

Mitgliederstärkste Polizeigewerkschaft in Bayern

Die DPolG in Bayern hat 22.000 Mitglieder und ist nach der Gewerkschaft der Polizei (GdP) der mitgliederstärkste Berufsverband von Polizeibeamten in Bayern.