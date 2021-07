Jüngstes Schloss in Bayern für einen Euro verkauft

Mitten in den Haßbergen liegt das jüngste Schloss Bayerns – Schloss Craheim. Es wurde von 1908 bis 1910 gebaut und steht seit einigen Jahren unter Denkmalschutz. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, kurz ELKB, hat das Schloss jetzt für einen symbolischen Euro an die "Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen e.V." verkauft. Die christliche Lebensgemeinschaft ist seit mehr als 50 Jahren auf Schloss Craheim ansässig. Vor dem Kauf hatte die ELKB das Schloss an die Lebensgemeinschaft vermietet.

Finanzielle Engpässe der ELKB führen zu Verkauf

Laut der Lebensgemeinschaft teilte die ELKB im Sommer letzten Jahres mit, dass sie sich aufgrund der Coronapandemie und auch wegen des demographischen Wandels vor finanziellen Engpässen sehe. Dadurch sei es nicht mehr möglich das Schloss Craheim zu halten, zumal nun enorme Investitionen anstünden. Die Lebensgemeinschaft rechnet nun mit einem Investitionsaufwand in Millionenhöhe.

Schloss Craheim als Tagungszentrum

Schloss Craheim, das zwischen den Stadtlauringer Ortsteilen Wetzhausen und Birnfeld im Landkreis Schweinfurt liegt, ist seit 1968 Tagungszentrum und Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlicher Konfessionen. Mehr als 100 Gruppen tagen jährlich im Schloss. In den Gebäuden auf dem Schlossgelände – also im Schloss, im Franziskushof und im Gästehaus – können insgesamt rund 140 Menschen übernachten. Die "Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen e.V." richtet die Tagungen und Seminare aus.

Christliche Lebensgemeinschaft ist neuer Eigentümer

Anlass für den Bau des Barock- und Rokokoschlosses Craheim war die Heirat des königlich-preußischen Rittmeisters Crafft Freiherr Truchsess von und zu Wetzhausen mit Clara Erhart. Vorbild war das Schloss Solitude in Baden Württemberg. Zwischenzeitlich wurde das Schloss als Schule genutzt. Die ELKB hat die Liegenschaft 1992 von der Baron-Familie erworben. Jetzt ist die christliche Lebensgemeinschaft aus zurzeit 20 Personen Eigentümer des Schlosses. Darunter sind Familien, Ehepaare und Einzelpersonen aus verschiedenen Kirchen.