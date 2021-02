Jüngster Leiter eines Impfzentrums: 20-Jähriger in Ebersberg

Ein 20-Jähriger ist wohl der jüngste Leiter eines Impfzentrums in Deutschland. Untergebracht ist das in einer ehemaligen Bank in Ebersberg. Im Tresor befinden sich jetzt keine Schließfächer mit Goldbarren, sondern Kühlschränke mit Impfampullen. Den 16-stelligen Code für den Tresor, den sollte sich Liam Klages gut merken.

Alles Teamwork

Mit seinen 20 Jahren ist Liam Klages wohl der jüngste Leiter eines Impfzentrums überhaupt. Dass sein Alter in den Mittelpunkt gestellt wird, ist dem BWL-Studenten nicht recht. "Wir sind ein Team", betont er und auch die anderen Geschäftsführer der betreibenden Firma Tresec, zu denen er gehört, hätten einen Code. Er sei eben der Kümmerer und wolle ein offenes Ohr haben für die Fragen der Mitarbeiter und die Wünsche der Patienten.

Alter spielt keine Rolle

Für seine Kollegen spielt Liams Klages Alter keine Rolle. "Ich denke, dass man das nur mit Fleiß und guter Arbeit beweisen kann, dass das Alter egal ist, dass ein 20-Jähriger auch sehr gute Arbeit leisten kann", erzählt Klages. Auch Feedback lasse er sich gerne geben, denn man lerne ja jeden Tag etwas dazu. Aktuell lässt Klages das Studium für diese besondere Aufgabe sausen. Es ist die Pionieraufgabe, die ihn reizt, die den Rettungssanitäter zu dieser Entscheidung gebracht hat. Von einem Acht-Stunden-Tag ist der junge Chef weit entfernt - wie alle, die gegen die Pandemie kämpfen.

"Nur ein Tropfen auf den heißen Stein"

Während Klages von seinem Alltag im impfzentrum erzählt, kommt eine neue Lieferung von 450 Impfdosen an - eskortiert von einem Polizeibus. Zweimal in der Woche kommen die Lieferungen. Meistens zumindest. Ob und wieviel Impfdosen wirklich kommen, weiß auch der Chef des Impfzentrums in Ebersberg immer nur kurz vorher.

"Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder unser wichtigstes Material zum Arbeiten haben“, sagt Klages. 75 Ampullen sind diesmal gekommen, das reicht für 450 Impfungen. Für den Leiter nicht annährend genug. „Letztendlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir könnten viel mehr machen, haben aber nicht genug, um unser Impfzentrum vollständig auszulasten.“

Impfdosen sicher aufbewahrt im Banktresor