Jüngster Bürgermeister Deutschlands kandidiert für Landtag

Generationenwechsel bei der CSU Hof: Alexander König, der langjährige Landtagsabgeordnete und stellvertretende CSU-Fraktionschef im Landtag , kann bei der Wahl im Herbst 2023 nicht mehr antreten. Der 61-jährige König hat am Freitagabend die CSU-Nominierungsversammlung für das Direktmandant im Stimmkreis Hof deutlich verloren.

22-Jähriger holt 66 Prozent der Stimmen

Sein 22-jähriger Herausforderer Kristan von Waldenfels, der Bürgermeister der Kleinstadt Lichtenberg, erhielt 66 Prozent der Delegierten-Stimmen. Das teilte Paul-Bernhard Wagner, Vorsitzender der CSU im Landkreis Hof, auf BR-Anfrage am Abend mit. Alexander König war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er sitzt seit 1998 für die CSU im Landtag, bei der letzten Wahl 2013 verteidigte er sein Direktmandant mit 36,2 Prozent gegen den SPD-Abgeordneten Klaus Adelt.

Während der SPD-Mann Adelt im Frühjahr seinen Rückzug aus dem Landtag angekündigt hatte, erklärte der CSU-Abgeordnete König, 2023 erneut antreten zu wollen, es wäre seine sechste Wahlperiode gewesen. Auch die Hofer Parteispitze war im Frühjahr davon ausgegangen, dass es keinen Gegenkandidaten gibt.

Jüngster Rathaus-Chef in Deutschland

Doch im Oktober hat der junge Lichtenberger Bürgermeister Kristan von Waldenfels offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Er ist 22 Jahre alt und studiert Philosophie und Volkswirtschaft an der Universität Bayreuth. Seine politische Laufbahn hat er erst 2020 begonnen. Da wurde er in den Hofer Kreistag und zum nebenamtlichen Bürgermeister des Frankenwald-Städtchens Lichtenberg gewählt und ist damit einer der jüngsten Rathaus-Chefs in Deutschland. Diesen Posten bekleidet er ehrenamtlich.

Nach der nichtöffentlichen Nominierungsversammlung am Freitag bedankte sich von Waldenfels in einer kurzen Stellungnahme für das Vertrauen der Partei und auch "für den demokratischen Prozess" bei der parteiinternen Kandidatensuche.

CSU: Wahl zwischen zwei guten Optionen

Der Hofer CSU-Vorsitzende Paul-Bernhard Wagner erklärte auf BR-Anfrage, die CSU habe bei der Nominierung die Wahl zwischen "zwei guten Optionen" gehabt. Letztendlich habe sich die Mehrheit der rund 100 Delegierten für Kristan von Waldenfels entschieden: "Er brennt für seine Heimat, bringt Leidenschaft mit und auch eine neue Perspektive."

Es sei wichtig, dass im Landtag Politik auch aus dem Blickwinkel jüngerer Politiker gemacht werde. Aktuell sei von den 82 CSU-Abgeordneten kaum einer unter 40 Jahre, so Wagner. Die Wahl zum nächsten bayerischen Landtag findet voraussichtlicht am 8. Oktober 2023 statt.