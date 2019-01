Jüdisches Museum in Augsburg mit neuem Programm

Den Auftakt machen die "Ersten Augsburger Desintegrationstage". Sie umfassen Lesungen mit dem Lyriker und Theatermacher Max Czollek und einen Poetry-Slam. Außerdem wird eine "Guerilla-Museumstour" geboten, bei der jüdische Geschichte in Comics erzählt wird. Dabei soll nicht das Leid von Juden im Vordergrund stehen, sondern es soll um Alltagsgeschichten von Gaunereien oder Romanzen gehen.

Tag der jüdischen Kultur im Zeichen der Innovation

Der zweite Programm-Schwerpunkt hat den Titel "Über die Grenze". Er liegt Barbara Staudinger, Direktorin des Museums, besonders am Herzen. Am zweiten Standort des Museums in Augsburg-Kriegshaber geht es um die durch Kindertransporte in der NS-Zeit geretteten Kinder und deren Familien, die sich in diesem Jahr zum 80. Mal jähren.

Der dritte Programmpunkt ist der "Europäische Tag der jüdischen Kultur". Hier dreht sich alles um das Thema Innovation: von Erfindungen schwäbischer Juden bis hin zu religiösen Neuentwicklungen. Letzter Programmbereich ist "Die Stadt ohne Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge". Er zeichnet die Stufen der Diskriminierung nach: von gesellschaftlicher Polarisierung bis hin zur völligen Ausgrenzung von Minderheiten.