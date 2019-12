vor 38 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Jüdisches Museum Franken feiert 20. Geburtstag in Fürth

Das Jüdische Museum Franken feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Das nutzt die Einrichtung an ihrem Hauptstandort in Fürth, um die vergangenen 20 Jahre mit verschiedenen Veranstaltungen Revue passieren zu lassen.