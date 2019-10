Jüdisches Museum Franken: 20. Geburtstag in schwierigen Zeiten

Armin Kroder (Freie Wähler), Landrat Nürnberger Land und gleichzeitig Erster Vorsitzender des Trägervereins Jüdisches Museum Franken überbrachte beim Festakt Glückwünsche und ein "Geschenk" vom Freistaat. Der wird dem Museum künftig jedes Jahr 150.000 Euro für Bildungsarbeit zur Verfügung stellen.

International bekannt

Im Sommer 1999 wurde das Jüdische Museum Franken im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau (SPD) und des damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis, eröffnet. In einem ehemaligen Wohnhaus, in dem vom 17. bis ins späte 19. Jahrhundert jüdische Familien lebten. In einer historischen Laubhütte und einem Ritualbad von 1651 spiegeln sich bis heute einzigartige Spuren jüdischen Alltags wider. Heute ist das Museum mit dem Hauptstandort Fürth und Zweigstellen in Schwabach und Schnaittach international bekannt.

Öffnen nach außen

Spannende und turbulente Jahre lägen hinter ihnen, sagte die Direktorin des Jüdischen Museum Franken, Daniela F. Eisenstein, in ihrem Grußwort. Der 2018 eröffnete Erweiterungsbau führe das Museum in eine neue Zukunft. Es öffne sich weiter nach außen mit Wechselausstellungen, Konzerten, Vorträgen, Lesungen und Fortbildungsangeboten. Das Jüdische Museum setzt zukünftig einen Schwerpunkt auf die Forschungsarbeit und Kooperationen mit Museen und Universitäten.

Arbeit mit Jugendlichen

Zudem ist ein neuer Antisemitismus-Workshop für Mittel- und Berufsschulen gerade in der Testphase. Jugendliche sollen befähigt werden, sich mit Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Gerade nach dem Terrorakt in Halle auf eine jüdische Synagoge sei dies wichtiger denn je, waren sich Redner und Gäste einig.

Antisemitismus: Alltag in Bayern

Dass Antisemitismus Alltag in Bayern ist, hat auch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS) festgestellt. Die Meldestelle RIAS hat in sechs Monaten 96 antisemitische Vorfälle registriert. "Wir gehen von einer weit größeren Dunkelziffer aus. Die antisemitischen Denkmuster des Attentäters von Halle finden wir bei vielen der registrierten Vorfälle. Es ist nur die Frage, inwieweit dieses Denken auch in die Tat umgesetzt wird", warnte Annette Seidel-Arpacı, Leiterin von RIAS Bayern, in einer Mitteilung.