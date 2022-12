Jüdisches Lichterfest Chanukka beginnt

Kerzen, Kreisel, Reibekuchen: Sie gehören zum jüdischen Lichterfest Chanukka. Das Fest beginnt an diesem Sonntagabend und dauert acht Tage. Damit endet es heuer am 26. Dezember, also am christlichen zweiten Weihnachtstag.

Jeden Tag wird eine weitere Kerze angezündet

Nach Sonnenuntergang wird am Sonntagabend in den jüdischen Gemeinden und Familien die erste Kerze auf dem Chanukkaleuchter entzündet. Jeden Tag kommt eine weitere Kerze dazu, bis es am Ende insgesamt acht Kerzen sind. Von Sonnenuntergang bis Mitternacht, solange Kerzen brennen, wird gesungen und gespielt.

Beliebt ist bei vielen jüdischen Familien das Trendl- oder Dreidelspiel mit einem vierseitigen Kreisel, der vier hebräische Schriftzeichen trägt. Sie ergeben den Spruch: "Ein großes Wunder geschah hier." Und es werden Kinder beschenkt, es gibt besondere Speisen wie Latkes, eine Art Reibekuchen, und Sufganiot, in Öl gebackenes Spritzgebäck.

Chanukka erinnert an Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem

Chanukka ist für Jüdinnen und Juden ein Fest der Hoffnung und Zuversicht. Es erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem, an den Sieg über die Fremdherrschaft im Jahr 164 vor Christus. Zuvor war das Gotteshaus von syrisch-hellenistischen Eroberern entweiht worden.

Als die Juden dann den Tempel wieder in Besitz nehmen konnten und die Menora, den traditionellen Leuchter, anzünden wollten, fanden sie lediglich geweihtes Öl für einen Tag vor. Nach einer Legende des Talmud brannte die Menora jedoch acht Tage lang. Das Fest erinnert somit auch an den Sieg des jüdischen Volkes über die griechischen Besatzer.

Öffentliches Lichtanzünden am Münchner Jakobsplatz

In Erinnerung an dieses Wunder wird in Häusern und Synagogen während des Lichterfestes jeden Abend eine neue Kerze am achtarmigen Chanukka-Leuchter entzündet. Dazu gibt es noch eine oft kleinere, neunte Kerze, sie heißt "Schamasch" (Diener) und wird zum Anzünden der anderen Lichter verwendet.

Auf dem Münchner Jakobsplatz findet am Dienstag um 17 Uhr ein öffentliches Lichtanzünden statt.