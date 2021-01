Jüdisches Leben in der Oberpfalz - Historie mit Höhen und Tiefen

Lebendige Gemeinde in Amberg

Die jüdische Gemeinde in Amberg ist mit ihren 125 Mitgliedern relativ klein, aber sehr lebendig. Die meisten der Mitglieder oder ihre Vorfahren kommen aus den ehemaligen GUS-Staaten und sind in den 1990er-Jahren zugewandert. Rabbiner Elias Dray hingegen stammt aus einer alteingesessenen Amberger Familie. Er lebt zwar mit seiner Frau und den Kindern in Berlin, betreut aber drei Tage pro Woche die jüdische Gemeinde in Amberg. Dabei unterrichtet er zehn Kinder in Hebräisch und Geschichte, feiert mit den Gemeindemitgliedern gemeinsame Gebete oder die jüdischen Feiertage.

Über hundertjährige Tradition

Die jüdische Gemeinde in Amberg gibt es seit 127 Jahren, sie wurde von Juden aus dem benachbarten Sulzbach gegründet. In Sulzbach gab es am Herzoghof von Christian August ein blühendes jüdisches Leben. Mit der Druckerei Seidel befand sich eine der bedeutendsten jüdischen Druckereien in Europa im Umfeld des Schlosses in Sulzbach. Die Amberg Gemeinde ist liberaler Ausrichtung und besitzt eine der ältesten Tora-Rollen Süddeutschlands

Gemeindeleben trotz Corona-Pandemie

Die Corona-Situation stellt auch die Amberger Gemeinde vor Herausforderungen. Swetlana Hettwa ist dabei "die gute Seele": Sie telefoniert mit Gemeindemitgliedern, fragt, wie es ihnen geht, wo sie unterstützen kann. Und sie organisiert und kocht. Am Freitag stellt sie wieder bis zu 60 Pakete zusammen mit frisch gekochtem koscherem Essen, Segensprüchen und Kerzen, die dann abgeholt werden können oder auch an die älteren Gemeindemitglieder geliefert werden. So halten sie und Rabbiner Elias Dray das Gemeindeleben in der Pandemie aufrecht.