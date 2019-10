Jüdisches Leben in Bayern: Veranstaltung für Gedenkjahr 2021

Mit vielen bundesweiten Veranstaltungen wird im Jahr 2021 an 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert. Das Treffen am Freitagabend in Nürnberg sei der Startschuss, um das Erinnerungsjahr 2021 ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen. Wie der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung mitteilte, dient die Veranstaltung auch als Instrument, um gegen Antisemitismus und Vorurteile anzukämpfen.

Bildung gegen Antisemitismus

Spaenle betonte zudem die Wichtigkeit dieses Gedenkjahres und nahm dabei Bezug auf das Attentat in Halle: "Halle war eine Zäsur, der Antisemitismus hat seine Fratze in todbringender Weise gezeigt". Um dieser Zäsur entgegenzuwirken, seien Bildung, Information und Aufklärung das einzig wirksame Mittel.

Erste Juden vor über 1.000 Jahren in Bayern

Der Grund, warum die haupt- und ehrenamtlichen Verantwortlichen sich am Freitag in Nürnberg treffen, beruht auf der Tatsache, dass vor allem auch in den fränkischen Regierungsbezirken viele Juden leben. Die ersten Juden siedelten sich bereits vor über 1.000 Jahren in Bayern an, heute gibt es nach Angaben von Spaenle 18 jüdische Gemeinden im Freistaat.