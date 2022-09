Jüdische Theologin und Journalistin Ruth Lapide gestorben

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ist die jüdische Theologin und Historikerin Ruth Lapide am Dienstag im Alter von 93 Jahren in ihrer Wahlheimat Frankfurt am Main gestorben. Ruth Lapide war eine anerkannte Journalistin, die auch lange Zeit für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet hatte. Sie und ihr 1997 verstorbener Mann Pinchas Lapide gehörten zu den wichtigsten Vermittlern im jüdisch-christlichen Dialog in Deutschland. Beide verfassten zahlreiche Bücher, die in viele Sprachen übersetzte worden sind.

Häufige Gesprächspartnerin bei Alpha-Forum-extra

Im alpha-Forum extra erklärte Ruth Lapide häufig biblische Texte, wie beispielsweise über Noah, die Arche und die Sintflut, über den ersten Propheten Elias und über Isaak, den Sohn Abrahams. Seit 2007 war sie als Lehrbeauftragte an der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg tätig, 2008 wurde ihr der Ehrendoktor der evangelisch-lutherischen Augustana-Hochschule Neuendettelsau verliehen. 2000 erhielt sie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihr Engagement zur Versöhnung zwischen Juden und Christen, drei Jahre später dann den hessischen Verdienstorden. 2012 wurden Ruth Lapide mit dem Wolfram-von-Eschenbach-Preis des Bezirks Mittelfranken geehrt.

Familie lebte seit dem 12. Jahrhundert in Deutschland

Ruth Lapide, eine geborene Rosenblatt, wurde 1929 im fränkischen Burghaslach bei Bamberg geboren. Ihre jüdische Familie lebte seit dem 12. Jahrhundert in Deutschland. Lapide floh mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten nach Palästina, wo sie an der Hebräischen Universität Jerusalem Linguistik, Geschichte und Judaistik studierte.

Privataudienzen bei mehreren Päpsten

In den 1970er-Jahren kehrte sie mit ihrem Ehemann Pinchas Lapide nach Deutschland zurück. Dort engagierte sich das Paar vor allem für den Austausch zwischen Christen und Juden und verfasste mehrere Bücher. Als ihr Mann 1997 starb, führte Ruth Lapide diese Arbeit mit ihrem Sohn Yuval fort. Immer wieder setzte sie sich für eine möglichst genaue Bibelauslegung ein und hob die jüdischen Wurzeln des Christentums hervor. Ruth Lapide wurde von mehreren Päpsten in Privataudienz empfangen und beriet auch regelmäßig die katholische Bischofskonferenz. Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wird sie am Freitag in Frankfurt beigesetzt.