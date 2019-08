Jüdische NS-Forschung: Nürnberger Institut vor dem Aus

Schon in den 1990er Jahren beschäftigte sich der Nürnberger Jim Tobias mit dem Nationalsozialismus und der jüdischen Geschichte in Deutschland. Vor 18 Jahren gründete der Historiker dann das Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte (Nurinst). Damit wollte er seine Forschung institutionalisieren und spezialisieren.

"Die Forschung zur NS-Geschichte spielt eine sehr große Rolle, aber auch die Geschichte Nachkriegszeit", sagt Institutsleiter Tobias. "Ich habe mich auf die Geschichte der Shoa-Überlebenden spezialisiert, die dann später in den jüdischen Displaced-Person-Camps auch hier in der Region lebten."

Recherchen zu Shoa-Überlebenden

"Displaced Person" ist ein Begriff, der von den Alliierten geprägt wurde und Menschen bezeichnete, die sich in Folge des Zweiten Weltkriegs außerhalb ihrer ursprünglichen Heimatländer aufgehalten haben. Jim Tobias und sein Team haben die Holocaust-Überlebenden in Israel und den USA aufgesucht und zu ihren Erlebnissen als Juden während des Nationalsozialismus befragt. Obwohl das Institut in Nürnberg ansässig ist, forschen sie nicht nur zur Geschichte der Frankenmetropole.

"Man beschäftigt sich natürlich immer auch mit den Geschichten, die vor der Haustüre passiert sind," so Tobias. "Aber wir haben viele Projekte darüber hinaus, so beenden wir gerade zum Beispiel ein Forschungsprojekt über zwei Kinderlager von Waisenkindern, Überlebenden der Shoa, im oberbayerischen Prien oder in Bayerisch Gmain."

Wichtige Unterstützerin verstorben

Auf der Internetseite finden sich verschiedene Lexika, Forschungsberichte über jüdisches Leben in Bayern nach dem Nationalsozialismus und Zeitzeugengespräche als HD-Videos. Diese Arbeit sieht Jim Tobias als Aufklärung und als Kampf gegen das Vergessen. Doch nun steht das Projekt "Nurinst" vor dem Aus. Eine Zeit lang konnte sich das Institut mit Mitteln aus einer Stiftung finanzieren. Nachdem die Stifterin verstorben ist, fehlen Gelder.

"Die Arbeit wird hauptsächlich von den Kollegen betrieben, die sich damit selbst ausbeuten, also für lau arbeiten," erklärt Tobias. "Es wird immer schwieriger, Projektmittel zum Beispiel für Forschungsreisen zu akquirieren. Wir kriegen immer wieder kleine Zuschüsse von diversen Stiftungen, aber damit kommen wir nicht weiter. Zurzeit sieht es so aus, dass, wenn kein Wunder passiert, das nächste Jahr die Lichter ausgehen."

Antrag auf Grundförderung bei der Stadt gestellt

Das Archiv, die Bibliothek und das Büro des Instituts hat Jim Tobias in seiner großen Altbauwohnung im Nürnberger Norden untergebracht. Nachdem das Haus nun verkauft wurde, müssen er und sein Institut ausziehen. Deswegen hat sich der Nurinst-Chef an die Stadt Nürnberg gewendet und einen Antrag auf Grundförderung gestellt. So hat er etwa auch mit der SPD-Stadträtin Anja Prölß-Kammerer gesprochen.

"Er hat mal berechnet, wenn sie so 25.000 Euro im Jahr bekommen, wären sie ziemlich abgesichert," sagt Prölß-Kammerer. "Er hat sich, bescheiden wie er ist, bislang durch Stiftungen immer so gut durchgekämpft. Jetzt hat er sich mit den finanziellen Problemen an uns gewendet. Insofern denke ich, dass wir im Stadtrat bei den Haushaltsberatungen darüber reden, ob uns das Institut das wert ist und von meiner Seite kann ich sagen, ja, das wäre wichtig."

Entscheidung im Herbst

Im Herbst soll über den Haushalt im Nürnberger Stadtrat diskutiert werden. Solange kann Jim Tobias zumindest hoffen. Auf seiner Internetseite bittet er weiter um Spenden und wünscht sich, auch 2020 weiter forschen zu können.