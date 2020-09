Jüdische Gemeinde Regensburg ist stolz auf Zentralrat

Mit Stolz hat Ilse Danziger, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Regensburg, den Festakt in Berlin zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrates der Juden in Deutschland verfolgt. Der Zentralrat vertritt alle jüdischen Gemeinden - ob die orthodoxen, wie die Regensburger Gemeinde es ist, oder liberale.

Zentralrat Garant für Regensburger Gemeinde

Der Zentralrat habe ganz wesentlich die Zuwanderung von Juden aus den Staaten der früheren Sowjetunion in die Wege geleitet, sagte Danziger. Ohne den Zentralrat gäbe es viele Gemeinden wie die in Regensburg überhaupt nicht mehr. In Regensburg zählt die jüdische Gemeinde heute rund 1.000 Mitglieder. Der größte Teil davon stammt aus den Staaten der früheren Sowjetunion.

Sicherheit von Synagogen auf dem Prüfstand

Wegen der hohen Mitglieder-Zahl sei auch der Bau der neuen Synagoge und des Gemeindezentrums am Brixener Hof nötig geworden, sagte Danziger. Allerdings müsse die Polizei seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr alle Synagogen stärker sichern als bisher. Zudem würden derzeit alle Synagogen auf ihre Sicherheit überprüft. Im Bedarfsfall werde bei der Sicherheit noch nachgebessert.