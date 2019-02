Jüdische Gemeinde in Regensburg: Eröffnung der neuen Synagoge

Im Februar 1519 werden die Juden aus Regensburg vertrieben. Die Synagoge, der jüdische Friedhof und das Getto werden zerstört. Männer, Frauen und Kinder werden aus der Stadt gejagt. Es ist deshalb auch ein symbolisches Datum, wenn heute - fast auf den Tag genau ein halbes Jahrtausend später - die Eröffnung der neuen Synagoge gefeiert werden kann. Das BR Fernsehen überträgt ab 11 Uhr live.

"500 Jahre nach der Zerstörung der ersten Synagoge werden wir wieder ein neues Gotteshaus haben - das ist für uns sehr wichtig." Ilse Danziger, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde

Die Eröffnung findet auch gut 80 Jahre nach der Reichskristallnacht statt, mit dem Beginn der organisierten Judenverfolgung im Nationalsozialismus und der Zerstörung der damaligen Synagoge.

Der neun Millionen Euro teure Bau befindet sich in der Altstadt und unweit des Doms auf dem Grundstück, auf dem bis 1938 die vorherige Synagoge stand.

Thorarollen werden in die neue Synagoge gebracht

Der schlicht gehaltene Kuppelbau fügt sich in die Umgebung ein. Die sandfarbenen Backsteinziegel sollen Beständigkeit symbolisieren, sagte Architekt Per Pedersen aus Berlin. Große Fenster stünden - trotz aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen - für Offenheit und Öffnung nach außen hin. Der helle Gebetsraum ist mit Holzlamellen verschalt. Wegen der Akustik sind keine Lautsprecher erforderlich. Die Synagoge folgt dem orthodoxen Ritus und ist nach Osten - also nach Jerusalem - hin ausgerichtet. Die Synagoge selbst bietet für rund 200 Menschen Platz. Es ist eine Orthodoxe Gemeinde, weshalb Männer und Frauen die Gottesdienste getrennt feiern.

Heute sollen in einer Zeremonie die drei Thorarollen aus dem bisherigen Gebetsraum in die neue Synagoge gebracht werden, wie Gemeindevorsitzende Ilse Danziger sagte. Bis zur letzten Minute wurde noch gearbeitet. Sitzreihen mussten noch installiert und die Türen zum Thoraschrein fertig vergoldet werden. Zu der Eröffnung werden der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erwartet.