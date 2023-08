Jüdische Familien auf der Suche nach ihren Wurzeln

Um die zehn Menschen stehen vor einem Hotel in Gunzenhausen und warten auf ihre Stadtführung. Emmi Hetzner wird die Gruppe durch die Altmühlstadt führen. Eine besondere Gruppe. Diese Menschen haben alle Vorfahren, die hier in Gunzenhausen gelebt haben und vor dem Nazi-Regime fliehen mussten. Die Familien sind Teil der jüdischen Dialoggruppe, die sich seit mehr als zwei Jahren einmal im Monat online trifft. Menschen aus Gunzenhausen treffen dort auf Menschen mit Wurzeln in Gunzenhausen. Die Gruppe spricht über den Holocaust, die Folgen und das Miteinander zwischen Juden und Deutschen.

Jüdische Familien besuchen Häuser der Vorfahren

Nun hat sich die Gruppe das erste Mal real getroffen. Insgesamt 30 Jüdinnen und Juden sind nach Mittelfranken gekommen. Ein halbes Jahr hat ein Team in Gunzenhausen den Besuch vorbereitet und einiges für die jüdischen Familien organisiert. Zum Beispiel geht es bei der Stadtführung durch Gunzenhausen zu den Häusern, in denen die Familien der Jüdinnen und Juden gelebt haben. Die Gruppe stoppt bei einem Friseur. Dort hatte die Familie der Amerikanerin Faye Dottheim-Brooks eine Weinhandlung. Schräg gegenüber lebte Familie Eisen. Deren Nachfahren Lisa Hale, Carol Zsolany und Diane Robertson stehen vor der Tür des gelblichen Hauses. "Sie können in das Haus gehen. Die Familie müsste da sein", sagt Emmi Hetzner und klingelt.

"Es macht die Familie lebendig"

Die heutigen Besitzer wurden alle im Vorfeld gefragt, ob sie ihre Türen für die jüdischen Gäste öffnen würden – und es hat funktioniert. Die Nachfahren der Familie Eisen sitzen im Esszimmer und unterhalten sich mit den heutigen Besitzern des Hauses. Für Lisa, Carol und Diane ist das ein emotionaler Besuch. "Es ist interessant. Es macht die Familie irgendwie lebendig", sagt Diane Robertson. Ihre Schwestern Lisa Hale und Carol Zsolany empfinden das ähnlich. "Danke für die Gastfreundschaft, dass sie uns hereingelassen haben, um zu sehen, wo unsere Familie gelebt hat", bedankt sich Carol.

Tiefe Wunden in jüdischen Familien

Begegnungen wie diese machen den Besuch der Dialoggruppe besonders. Auch wenn die Treffen der Gruppe nicht immer harmonisch verlaufen. Die Wunden, die der Holocaust in den jüdischen Familien hinterlassen hat, sind riesig. Größer, als sich nicht-Juden vorstellen können. So erzählt Shulamit Reinharz aus Boston, ihr Vater habe immer vom Holocaust gesprochen – auch als sie ein Kind war. Das habe dazu geführt, dass es sich so anfühlt, als sei sie selbst im Konzentrationslager in Buchenwald gewesen, wie ihr Vater.

"Wenn ich dusche, in meiner Wohnung in Boston, versichere ich mich immer, ob aus meiner Dusche tatsächlich Wasser kommt. Wenn ich einen Zug sehe, versichere ich mich immer, ob es ein Zug für Menschen ist und wenn ich Kinder in Deutschland spielen sehe, denke ich immer: 1,5 Millionen Kindern sind umgebracht worden. Ich kann die Kinder nicht ansehen." Shulamit Reinharz

Die Dialoggruppe und auch der Besuch in Gunzenhausen würden ihr helfen, besser mit der Vergangenheit zurechtzukommen, sagt Reinharz. "Aber es ist immer noch schwierig", so die Professorin aus Boston.

Vorbehalte gegenüber dem Besuch

Einige der Familien hatten starke Vorbehalte und wollten eigentlich nicht nach Gunzenhausen kommen, erzählt Stefan Mages, Psychologe und Moderator der jüdischen Dialoggruppe. "Manche der Teilnehmer mussten ihren Vorfahren, die jetzt schon verstorben sind, versprechen, nie mehr nach Gunzenhausen zu kommen. Oder nach Deutschland. Und trotzdem sind sie hier", berichtet Mages. Es sei ein riesiger Schritt gewesen, dass sie gekommen sind. "Diese Herzlichkeit zu erfahren, ist nicht selbstverständlich", ist Mages überzeugt.

Gedenktafel für die eigene Familie

Auf dem jüdischen Friedhof von Gunzenhausen versuchen die Besucherinnen und Besucher, die Namen auf den Grabsteinen zu lesen. Viele sind schon stark verwittert. Ob man die Inschriften konserviert habe, fragt eine der Besucherinnen. Die deutschen Teilnehmer der Dialoggruppe wollen sich darum kümmern. Nur noch wenige Grabsteine stehen auf dem jüdischen Friedhof. Die Nazis haben einen Großteil entfernt. Faye Dottheim-Brooks aus New York hat für ihre Familie eine Gedenktafel anbringen lassen. Das haben schon mehrere jüdische Familien getan. Die Dialoggruppe beendet die Führung auf dem Friedhof mit dem Kaddisch, einem Gebet für die Toten. Für die Gruppe geht es am Abend noch zu einer Diskussionsrunde. Der Dialog geht weiter - für eine gemeinsame Zukunft von Juden und Deutschen.