Jüdische Akademie bietet Hilfe für geflüchtete Kinder an

Ein Vormittag in der Janusz-Korczak-Akademie in München. Eine Theaterpädagogin hat einen Workshop vorbereitet. Schnell und ohne Worte müssen sich die Kinder in einer Reihe der Größe nach sortieren. Paulina und Milana sind mit Begeisterung bei der Sache. Die beiden Mädchen, elf und zehn Jahre alt, kommen aus Charkiw in der Ukraine, das seit Tagen von russischen Truppen bombardiert und angegriffen wird. Seit einer Woche sei sie nun in Deutschland, erzählt Milana. Fünf Tage lang war sie mit ihrer Familie unterwegs. Ihr Vater ist in der Ukraine geblieben.

"Unser jüdisches Haus ist für alle geöffnet"

In nur wenigen Tagen hat die Janusz-Korczak-Akademie ein Programm für geflüchtete ukrainische Kinder auf die Beine gestellt. Zwanzig Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren kommen seit Ende vergangener Woche täglich zu dem pädagogischen Angebot. Das Ziel: Ein Netzwerk zu knüpfen, die Kinder in der neuen Umgebung zu unterstützen, aber auch erste Sprachkenntnisse auf Deutsch zu vermitteln und die Kinder so auf die Schule vorzubereiten, sagt Akademie-Direktor Stanislav Skibinski: "Unser jüdisches Haus ist für alle geöffnet und wir fragen nicht, welcher Religion sie angehören. Das spielt überhaupt keine Rolle."

Die Israelitische Kultusgemeinde unterstützt

Das Ganze funktioniert nur über ein großes Netz an Ehrenamtlichen. Eine Rentnerin registriert die Kinder, ein Student testet auf Corona. In den Gruppen arbeiten Theater- und Kunstpädagogen mit. Unterstützt wird das Programm aber auch von Psychologen aus der Erziehungsberatungsstelle der Israelitischen Kultusgemeinde. Arsenij Pavlenko arbeitet als Betreuer ehrenamtlich mit. Der 20-Jährige studiert an der LMU Kommunikationswissenschaften und Pädagogik. Er kommt selbst aus der Ukraine, seit vier Jahren lebt er in München. "Deshalb wollte ich unbedingt dabei sein. Bisher haben wir vor allem Spiele gemacht, positive Sachen. Wir haben uns noch nicht getraut, tiefer Einblicke zu bekommen über das, was die Kinder erlebt haben auf der Flucht."

Struktur geben

Ein Mädchen sitzt still auf einem Sofa und faltet Papiervögel. Zwei Jungen schubsen sich kichernd auf dem Flur. Ein paar Räume weiter – in der Küche – schnippeln mehrere Frauen Gemüse, braten Kohl an, reiben Möhren. Es sind ukrainische Mütter und Großmütter, die hier für das Mittagessen kochen. Auch das ist Teil des Konzepts, sagt Skibinski: "Unser Ziel ist es, Struktur zu geben. Dieses Trauma, alles zu verlassen, diese Sorge um die nächsten Menschen, die in der Ukraine geblieben sind - es ist unmöglich, viele Wochen in einem Raum mit vielen anderen zu sitzen und nur gegenseitig diese Sorge zu teilen. Deshalb versuchen wir Struktur zu geben."

Den Krieg für einen Moment vergessen

Paulina und Milana haben sich unterdessen auf ein Sofa fallen lassen und ihre Handys aus der Hosentasche gezogen. Das Programm gefällt ihr gut, sagt Paulina. Sie hofft, etwas Deutsch zu lernen. In den paar Stunden will sie aber auch einfach Spaß haben. Den Krieg vergessen. Wenn das gelingt, ist fürs Erste viel erreicht.