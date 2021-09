Juden gerettet: Italiener radelt zum Gedenkakt nach Pfarrkirchen

In der Stadt Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn hat es heute einen Gedenkakt für den 1998 verstorbenen Kreisheimatpfleger Erich Eder gegeben. Er hat als 20-jähriger Soldat in Italien versteckte Juden nicht verraten und ist deshalb in Italien hochgeehrt. Einer der Gäste radelte von Italien nach Niederbayern.

Bürgermeister drei Tage unterwegs

Mit Applaus wurde Emanuele Petrucci in Pfarrkirchen empfangen, der Bürgermeister des italienischen Ortes Mombaraccio. Er kam mit dem Rad nach Pfarrkirchen, um an Erich Eder zu erinnern. Drei Tage lang war Petrucci abwechselnd mit dem Zug und dem Rad unterwegs. Genauso wie Erich Eder in umgekehrten Richtung 1953 - damals von Pfarrkirchen nach Mombaraccio.

Eder rettete Juden das Leben

Erich Eder hat 1944 beim Rückzug der Deutschen eine Gruppe von 300 Menschen nicht verraten, die sich in einem Kloster versteckt gehalten hatten. Darunter waren auch Juden, die er so gerettet hat. Ein italienischer Historiker hat den Vorfall bekannt gemacht.