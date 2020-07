Jubiläumsstaffel von "Um Himmels Willen" wird gedreht

Klosterschwester Hanna und Bürgermeister Wöller stehen seit Kurzem wieder vor der Kamera. Gedreht wird die 20. Jubiläumsstaffel der sehr erfolgreichen ARD-Serie "Um Himmels Willen". Dafür reisen die Schauspieler Janina Hartwig und Fritz Wepper samt Esemble auch nach Niederbayern.

Landshut nicht nur im Vorspann zu sehen

Gedreht wird in Landshut, Niederaichbach (Lkr. Landshut), München und Umgebung. Als Kulisse in Niederbayern dienen das Rathaus in der Landshuter Altstadt und das Schloss in Niederaichbach. Im Vorspann der Serie sehen die Zuschauer zudem einen Schwenk aus der Vogelperspektive über die niederbayerische Bezirkshauptstadt, die in der Serie nicht Landshut, sondern "Kaltenthal" heißt.

Kloster Kaltenthal soll verkauft werden

Die Jubiläumsstaffel wird 13 Folgen umfassen. Nach ARD-Informationen geht es um die Kaltenthaler Ordensschwestern, die unter enormem Druck stehen, denn das Kloster droht wieder unter den Hammer zu geraten. Bürgermeister Wöller wird dieses Mal allerdings von Seiten des Weihbischofs nicht als Käufer in Betracht gezogen, was diesen in "Alarmbereitschaft" versetzt. Denn er braucht das Kloster dringend für ein vielversprechendes Großprojekt, mit dem er hofft, die anstehenden Bürgermeisterwahlen für sich zu entscheiden.

Prominente Besetzung

An der Seite von Janina Hartwig und Fritz Wepper spielen wieder Emanuela von Frankenberg, Karin Gregorek, Denise M'Baye, Mareike Lindenmeyer, Nina Hoger, Andrea Sihler und Romina Küper. Mit dabei sind auch andere bekannte Schauspieler, wie Barbara Wussow, Thomas Heinze oder Wolfgang Fierek.

"Um Himmels Willen" wird seit 2002 von der ARD-Anstalt MDR produziert. Die Redaktion liegt bei Jana Brandt (MDR) und Sven Döbler (MDR). Die Drehbücher stammen von Marie Reiners, Claudia Römer und Jürgen Werner. Set-Besuche sind wegen der Corona-Pandemie in dieser Staffel nicht möglich, heißt es.

"Um Himmels Willen" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr in der ARD.