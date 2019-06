21.06.2019, 19:27 Uhr

Jubiläumsfestzug in Rinchnach mit 500 Teilnehmern

Ein farbenprächtiger Festzug zieht am Sonntag durch die Bayerwaldgemeinde Rinchnach im Kreis Regen. Der Festzug findet im Rahmen des 70sten Sankt-Guntherfestes statt, also des Rinchnacher Heimatfestes. Es startet bereits am Freitag.