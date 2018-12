Jubiläums-Sternstunden-Tag bringt Rekord-Ergebnis

Seit 25 Jahren gibt es Sternstunden - die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder. Und das Jubiläum wurde zu einem besonderen Erfolg. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 9,28 Millionen Euro zusammen - ein Rekord (zum Vergleich: Im Vorjahr kamen immerhin auch schon 7,77 Millionen Euro zusammen)! Seit dem Bestehen der Aktion sind somit insgesamt 248,28 Millionen Euro gespendet worden.

Spenden von Früh bis Spät

Seit dem frühen Morgen standen die Telefone nicht still: BR-Mitarbeiter und viele Prominente nahmen die Spenden telefonisch entgegen. Im Funkhaus in München und dann auch in der Nürnberger Messe. Dort fand auch der Höhepunkt des Sternstundentages statt: Die große Gala in der Frankenhalle - live übertragen im BR Fernsehen.

Sternstunden: Hilfe in aller Welt

Sternstunden unterstützt Projekte für Kinder, die in Armut leben, keine Familie haben oder schwer krank sind. Inzwischen sind es schon rund 3.000 Projekte weltweit. Angefangen hat alles mit den Eindrücken des Balkankonflikts Anfang der 90er, erinnert sich der Gründer und heutige Geschäftsführer des Sternstundenvereins, Thomas Jansing:

"Das war ja kein Selbstläufer, sondern anfänglich haben ja auch viele Skeptiker gedacht: 'Naja, was machen die da, was soll denn das? Ist es eigentlich die Aufgabe des Bayerischen Rundfunks, zu Spenden aufzurufen?' Aber uns war das eben schon wichtig, zu sagen: 'Nein, nicht nur Berichterstattung, sondern wir wollen auch konkret Hilfe mobilisieren." Thomas Jansing